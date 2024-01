Emmerich: Landstreicher werfen keine Bonbons mehr

Emmerich Mehr Kosten, weniger Bonbons: Die Karnevals-Gruppe Landstreicher aus Emmerich verzichtet 2024 auf Wurfmaterial. So kam der Entschluss.

Chips, Popcorn, Bonbons: Während der Umzüge in Elten und Emmerich fliegt allerlei Wurfmaterial durch die Luft. Einiges landet dabei in den mitgebrachten Taschen der Jecken. Vieles wiederum auf dem Straßenboden und damit letztlich im Müll. Eine Karnevalsgruppe aus Emmerich möchte das so nicht mehr unterstützen. Und hat gehandelt. Die Emmericher Landstreicher werden 2024 kein Wurfmaterial mehr kaufen und ergo auch nichts mehr auf den Umzügen schmeißen. „Als ich das vorgeschlagen habe, gab es natürlich zunächst auch Gegenstimmen“, so Roman ter Horst. Aber letztlich entschied sich die Gruppe für das Vorgehen.

Denn: Statt Süßes gibt es jetzt eine Spende. Maximilian Reimann brachte im Zuge des Verzichts auf das Wurfmaterial einen guten Vorschlag ins Spiel. „Ich habe vorgeschlagen, das Geld, welches wir sonst ausgegeben haben, an das Emmericher Kinderheim zu spenden“, so Reimann. Übergeben werden soll es natürlich um die Karnevalstage herum. So wolle man den Emmericher Kindern etwas Gutes tun. Wenn diese schon auf die Bonbons von den Landstreichern verzichten müssen.

Wurfmaterial wird immer teurer

Diese seien schlichtweg nicht mehr bezahlbar. „Die Bonbons werden immer teurer. Für das Geld, was uns zur Verfügung steht, ist einfach kaum noch was auf dem Wagen“, sagt ter Horst. Auch gebe es immer weniger Sponsoren. Apropos: Die Gelder der Sponsoren, die die Landstreicher finanziell unterstützen, werden aufgeteilt. 50 Prozent der Spende wird der Spendensumme für das Kinderheim zugeschlagen, der Rest kommt der Gruppe etwa für den Bereich Wagenbau zugute. „Wir hoffen, dass auch andere Gruppen ähnlich handeln. Oder vielleicht auch etwas an das Kinderheim mit uns spenden. Wer mag, kann sich bei mir melden“, sagt ter Horst.

Wirklich gefragt ist nur teures Wurfmaterial wie Chips zum Beispiel. Doch das kann sich eine Gruppe wie wir, die sich oft aus Privatgeldern finanziert, kaum leisten. Daher werden wir nun generell auf Wurfmaterial ab sofort verzichten Roman ter Horst

Ihm ist natürlich bewusst, dass Komitees weiterhin ihr Wurfmaterial unter das närrische Volk bringen. „Das ist auch gut so und sollte weiterhin der Fall sein“, so der Karnevalist. Aber generell beobachte er, dass kaum noch jemand eher günstige Bonbons aufhebt. „Wirklich gefragt ist nur teures Wurfmaterial wie Chips zum Beispiel. Doch das kann sich eine Gruppe wie wir, die sich oft aus Privatgeldern finanziert, kaum leisten. Daher werden wir nun generell und nicht nur in dieser Session auf Wurfmaterial ab sofort verzichten.“

Bonbons sind in den Niederlanden kein Thema

Die Emmericher Landstreicher gründeten sich 2008 aus einer Gruppe von Karnevalsfreunden rund um Roman ter Horst. Angefangen mit zehn Leuten, gab es zeitweise 85 Aktive. Mittlerweile sind es noch 50. Die Emmericher Landstreicher sind seither auf den Umzügen in Elten und Emmerich dabei, aber auch in Zeddam und ‘s-Heerenberg in den Niederlanden. Und gerade im Nachbarland wird das Thema Wurfmaterial anders behandelt. „Dort ist das Schmeißen von Bonbons generell untersagt. Nur der Prinzenwagen darf Süßes werfen“, erklärt ter Horst.

Die Stimmung dort sei daher eine andere. Vielmehr gebe das Publikum den Karnevalisten auf den Wagen etwas zurück. Die Landstreicher aus Emmerich kommen hier auch stets gut an. Zweimal haben sie schon den ersten Platz für den schönsten Wagen von außerhalb gewonnen. So vielleicht auch 2024 wieder. Seit gut zwei Monaten wird fleißig am neuen Wagen geschraubt. Zwischen den Jahren kriegt dieser dann immer in bewährter Manier mächtig Farbe und ein befreundeter Sprayer wird das Gefährt mit Graffiti verschönern. Natürlich dann auch passend zum Motto: „Inflation - Wer soll das bezahlen?“.

