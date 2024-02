Emmerich Live: Das Line-up steht - Hier gibt es Karten

Am 16. März lockt Emmerich live in die Lokale der Stadt.

Emmerich Mitte März geht das Musik-Event Emmerich Live über die Bühne. Das Line-up dazu steht. Diese Musiker sind 2024 in den Kneipen dabei.

Am Samstag, 16. März, findet ab 19 Uhr wieder die Musiknacht Emmerich live statt. Das Line-Up steht und die Besucher dürfen sich auf ein noch größeres und ausgefalleneres Programm als im vergangenen Jahr freuen. Die Veranstalter setzen wie im letzten Jahr auf die Vielfalt der lokalen Bands und Künstler.

Genere-Technisch ist das Line-Up breit gefächert: Rockabilly, Schlager, Akustik-Acts, Top 40, Hardrock oder Bigband mit Bläsersatz. Wer auf handgemachte Musik steht, wird unweigerlich auf seine Kosten kommen. Mit dabei sind: Skip Direction 4.0, Freezeland, BuK-Die Beamten und der Koch, Katrin Elsmann, Call Me Jaxn, Tribal Voice, Hot Rock Devils, Dauerbrenner, Four Dudes, Gustimusic, Ed Motmor (Erwin van Elk und Theo Gertzen), JuMa, Jam & Jelly, Cesare Siglarski im Duo mit Anna Jakob, Die Filieri Brüder, DeJaVu, Dr. G & The Disco Divas, sowie Melvin Schulz-Mennigmann.

Hier gibt es Tickets

Bis einschließlich 8. März kosten die Karten für Erwachsene 15 Euro, für Jugendliche unter 18 Jahren und Senioren ab 65 Jahren 7,50 Euro. Am Veranstaltungstag sind die Karten zum Tageskassenpreis von 20 Euro für Erwachsene und zehn für Jugendliche unter 18 Jahren und Senioren ab 65 Jahren erhältlich. Der Tageskassenverkauf am 16. März findet nur vor Ort in der Tourist Info statt.

Der Vorverkauf und Tageskassenverkauf endet, sobald die Höchstgrenze der verfügbaren Tickets erreicht wird.

Tickets für die Veranstaltung Emmerich Live können in den Touristeninformationen Emmerich, Rheinpromenade 11 und Elten, Lindenallee 31 zu den bekannten Öffnungszeiten erworben werden. Darüber hinaus können Tickets auch online erworben werden: www.eventbrite.com/e/emmerich-live-2024-tickets-807637905717. Hier wird eine Servicegebühr von 2,17 Euro erhoben.

