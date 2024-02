Emmerich live: Kneipenkonzerte erreichen schon Kultstatus

Emmerich Am 16. März gibt es wieder viele Kneipenkonzerte in Emmerich. Die Karten sind ruck-zuck vergriffen. Das Programm in diesem Jahr.

Die Emmericher haben richtig Lust auf Kneipenkonzerte: Ein Drittel der 1500 Karten für den Konzertabend „Emmerich live“ am 16. März sind bereits verkauft. Und die Organisatoren von Wirtschaftsförderung, Am Brink Events und Mukie sind sich sicher, dass auch in diesem Jahr alle Karten im Handumdrehen ausverkauft sein werden. „Das Programm hat mittlerweile Kultstatus“, so Wirtschaftsförderin Sara Kreipe.

Mit 17 Konzerten an 13 Orten ist das Programm in diesem Jahr umfangreicher als sonst. Erstmals dabei sind das Forum II (Linie 19), der Frittenknaller, Room 46 (Neumarkt) und die Gaststätte Zum Rathaus. Nach einer Pause sind auch Onder de Poort und das Schiff Germania wieder dabei. Ferner wird bespielt: das Vereinsheim von Eintracht Emmerich, das Steakhouse Estrella‘s Cantina (Kaßstraße), Promenade 8, Vitas, Zum Raben und das PAN Kunstforum.

Emmerich live: Gute Musik, leckeres Bierchen. Passt. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Was wird geboten? Organisator Marcel Janßen kann alle Konzerte empfehlen: „Es wird einen breitgefächerten Musikstil geben, von Rockabilly bis Schlagermusik ist alles dabei“, verspricht er. Im PAN Kunstforum wird „wie in alten Zeiten“ eine Disco mit der Band Dr. G. And The Disco Divas angeboten, ab 23.30 Uhr. „Wir haben vor allem Emmericher Musiker und Bands angesprochen“, sagt Janßen. Es gebe gute Künstler in der Stadt und denen wolle man auch ein Forum bieten.

Gleich zwei Konzerte wird es im Forum II geben, das sich akustisch dafür sehr gut eignen würde, sagt Janßen. Um 20 Uhr startet hier die Band Four Dudes, die seit 32 Jahren zusammen spielt. Die Band spielt Rockmusik, Blues und Hardrock und sie liebt Musik von ZZ-Top, Thin Lizzy oder Joe Bonamassa. Im Anschluss ist dann die Band Die Beamten und der Koch zu hören, mit Daniela Rennecke als Sängerin. Die fünf Musiker aus Emmerich, Goch und Kleve spielen eigene Rock- und Pop-Songs. Beginn: 22 Uhr.

Die Nachfrage nach Ticktes für Emmerich live ist groß. Foto: Jens WachterStorm / Emmerich

Drei Akustik-Konzerte wird es im Frittenknaller geben. Hier startet um 19 Uhr Cesare Acoustic & Anna Jakob. Die beiden spielen bekannte Cover-Songs aus den 60er Jahren – eine Mischung aus Folk, Rock und Pop. Danach folgen Ed Motmor um 20.30 Uhr mit unter anderem Songs von Bob Dylan und Tom Waits. Um 22 Uhr tritt dann Melvin Schulz-Menningmann im Frittenknaller auf. Ein Künstler aus Dinslaken, den Marcel Janßen empfiehlt.

Das kostet der Eintritt Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Im Vorverkauf kostet eine Karte für Erwachsene 15 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre zahlen 7,50 Euro. Ebenso die Altersgruppe Ü65. Im Online-Vorverkauf kommen zwei Euro Ticketgebühr hinzu. Vorverkaufsstelle sind die Touristinfo an der Rheinpromenade (montags bis freitags, 10 bis 16 Uhr) und die Touristinfo auf dem Eltenberg (mittwochs bis freitags, 10 bis 16 Uhr und am Wochenende 11 bis 16 Uhr). An der Abendkasse wird es auf jeden Fall noch 150 Karten geben. Die Abendkasse wird in Touristinfo an der Rheinpromenade sein. Erwachsene zahlen dann 20 Euro, Jugendliche bis 18 und Ü65 zahlen dann 10 Euro.

Als jüngste Künstlerin macht Lilly Bujar zum ersten Mal bei Emmerich live mit. Sie spielt Akustik-Gitarre. Beginn ist um 19 Uhr in der Gaststätte Zum Rathaus. Um 20.30 Uhr ist dann die bekannte Schlagersängerin Katrin Elsmann zu hören. Sie wird aus ihrem ersten Studioalbum spielen. Mit JuMa wird dann ab 22 Uhr der Konzertabend in der Gaststätte Rathaus abgeschlossen. Julia Koch und Manuela Franck vertiefen sich in gefühlvolle Coversongs.

Die Filieri Brüder singen bei La Taverna. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Die Filieri Brüder singen Italo-Schlager im Restaurant La Taverna (ab 19 Uhr) und Gustimusic ist ab 19 Uhr im Restaurant Promenade 8 zu hören. Ebenfalls bei einem Italiener: DeJaVu tritt ab 19.30 Uhr bei Vitas auf.

In der Kneipe Zum Raben juckt es dann ab 19.30 Uhr in den Beinen: Die Band Hot Rock Devils spielt Rockabilly-Musik aus den 60er und 70er Jahren. Ergänzt wird ihr Repertoire mit Coversongs von Elvis, Johnny Cash oder Carl Perkins. Gleich nebenan spielen um 20 Uhr die Dauerbrenner Blues Rock und Gute-Laune-Musik. Auf dem Ausflugsschiff Germania spielt ab 19.30 Uhr die Bank Tribal Voices.

Call Me Jaxn gehen etwas härter zur Sache. Foto: NRZ

Später am Abend starten Call Me Jaxn (Onder de Poort, 21.30 Uhr) und Skip Direction (Room 46, 21.30 Uhr) Skip Direction spielt Coversongs und Call Me Jaxn geht etwas härter zur Sache: Alternative, Punk-Rock und Metal. Übrigens: hier spielt auch Alex Scholten, Friseur in Hüthum, mit. Bereits um 20 Uhr ist Jam & Jelly aus Emmerich bei Onder de Poort. Manuela van de Sant singt bekannte, klassische Rocksongs.

Etwas ab vom Schuss, im Vereinshaus der Eintracht, wird dann Freezeland ab 22 Uhr seine Punk-Show abziehen.

