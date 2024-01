Emmerich: Löschzug Hüthum blickt auf ereignisreiches Jahr

Hüthum Der Löschzug Hüthum zog bei seiner Jahreshauptversammlung Bilanz für das Jahr 2023. So viele Einsätze wurden erfolgreich bewältigt.

Am 7. Januar versammelten sich die Mitglieder der Löschgruppe Hüthum zur alljährlichen Jahreshauptversammlung. Die Einheit, bestehend aus 41 Feuerwehrangehörigen im aktiven Dienst sowie 12 Mitgliedern in der Alters- und Ehrenabteilung, blickte auf ein ebenso ereignisreiches wie erfolgreiches Jahr 2023 zurück.

Unter der Leitung von Löschgruppenführer Thomas Wemmer wurden nicht nur 46 Einsätze erfolgreich bewältigt, sondern auch zehn Brandsicherheitswachen von den engagierten Kameradinnen und Kameraden durchgeführt. Neben dem Einsatzgeschehen standen auch die kameradschaftlichen Aktivitäten im Fokus. Die Versammlung wurde durch herzliche Worte von Nicole Bartsch, Fachbereichsleiterin Bürgerservice und Ordnung, sowie dem Leiter der Feuerwehr, Martin Bettray, bereichert. Beide würdigten das herausragende Engagement und überreichten zahlreiche Lehrgangs- und Seminarbescheinigungen als Anerkennung für die freiwillige Arbeit und den unermüdlichen Einsatz.

Erfolgreiche Weiterbildungen

Im vergangenen Jahr haben zahlreiche Feuerwehrangehörige ihr Können durch erfolgreiche Teilnahmen an verschiedenen Fort- und Weiterbildungen unter Beweis gestellt. Philip Bongers absolvierte beispielsweise die Sprechfunkausbildung, während Darwin Jansen sowohl die Realbrandausbildung als auch die Truppführerausbildung erfolgreich abgeschlossen hat. Dirk Jansen nahm an der Fortbildung Patientenorientierte Rettung sowie der Maschinistenausbildung für Löschfahrzeuge teil.

Till Hoymakers besuchte das Türöffnungsseminar und absolvierte eine ABC-Einsatz-Ausbildung. Marvin van de Boom vertiefte sein Wissen durch eine Fortbildung für Einsätze in Objekten mit Brandmeldeanlagen. Thomas Wemmse hat erfolgreich an der Türöffnungsausbildung, der Fortbildung Einsätze in Objekten mit Brandmeldeanlagen, Zusammenwirken mit dem Rettungsdienst und der Übernahme von Führungsaufgaben bei der Feuerwehr teilgenommen.

