Emmerich: Mann stahl Tasche bei Einbruch in Kellerräume

Emmerich Durch die unverschlossene Haustür kam ein Unbekannter in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Steinstraße. So wird er beschrieben.

In der Nacht auf Dienstag, 23. Januar, gegen 2.20 Uhr gelangte ein unbekannter Mann durch die unverschlossene Haustür in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses an der Steinstraße in Emmerich. Hier brach der Unbekannte zwei Kellertüren auf und flüchtete mit zwei Taschen aus dem Hausflur, als ein Hausbewohner, der durch Geräusche geweckt worden war, nach dem Rechten sehen wollte.

Er beschrieb den Einbrecher als 1,80 Meter groß und mit dunkler Hautfarbe. Bekleidet war er mit einem weißen Handwerkeroverall. Eine der Taschen ließ der Unbekannte im Hausflur zurück. Zeugenhinweise zu der beschriebenen Person nimmt die Kripo Emmerich unter Telefon 02833 7830 entgegen.

Die Polizei rät im Allgemeinen: Halten Sie die Hauseingangstür in Mehrfamilienhäusern auch tagsüber geschlossen. Prüfen Sie vor dem Drücken des Türöffners, wer ins Haus will. Verschließen Sie stets Türen von Kellern und Dachböden.

