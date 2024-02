In Elten starb ein 65-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall.

Polizei Emmerich: Mann stirbt bei schwerem Unfall in Elten

Emmerich In Elten ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Fußgänger erlag noch vor Ort seinen Verletzungen. Das ist passiert.

Auf der Beeker Straße in Elten ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang.

Am Freitag, 2. Februar, um 7.33 Uhr, befuhr eine 60-jährigen Frau aus Zevenaar (NL) die Beeker Straße mit einem Mazda von Elten kommend in Richtung Anschlussstelle Elten (BAB 3). Zeitgleich überquerte ein 65-jähriger Mann aus Emmerich die Fahrbahn der Beeker Straße in Höhe der Einmündung Straße Zassentrik, wo es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Fußgänger kam.

Fußgänger erlitt tödliche Verletzungen

Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt. Ersthelfer, Rettungsdienst und Notarzt waren vor Ort, der 65-Jährige erlitt jedoch tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Kleve sowie ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Betreuung der Angehörigen erfolgte durch den polizeilichen Opferschutz. Das am Unfall beteiligte Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Beeker Straße war im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt.

