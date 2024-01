Die Emmericher SPD-Fraktion geht mit einer neuen Führung in das neue Jahr.

Politik Emmerich: Manni Mölder führt nicht mehr die SPD-Fraktion an

Emmerich Emmericher SPD-Fraktion geht mit einer neuen Führung in das neue Jahr. Wer die Nachfolge von Manfred Mölder angetreten hat.

Die Emmericher SPD-Fraktion geht mit einer neuen Führung in das neue Jahr. „Manni, du bist das Gesicht der Emmericher SPD“, sagte Meike Schnake-Rupp zu Manfred Mölder, den sie jetzt an der Spitze der Emmericher SPD-Fraktion ablöst. Einstimmig wählten die sozialdemokratischen Ratsmitglieder sie zu ihrer Vorsitzenden.

Lisa Braun ist neue Stellvertreterin

Schnake-Rupp war seit der Kommunalwahl 2020 neben Jan Ludwig Stellvertreterin von Mölder. Mölder, seit 1988 kommunalpolitisch in Emmerich tätig, verlässt zeitgleich zu seiner Pensionierung als Postbeamter die erste Reihe der Sozialdemokraten in der Rheinstadt, bleibt aber dem Fraktionsvorstand als Beisitzer erhalten.

Neue Stellvertreterin von Schnake-Rupp ist Lisa Braun, die bislang Beisitzerin war. Ludwig wurde als stellvertretender Vorsitzender bestätigt. Zum Fraktionsgeschäftsführer wählten die Genossen den SPD-Ratsherrn Daniel Klösters.

Wahlen erfolgten einstimmig

Alle Wahlen erfolgten einstimmig. „Ich war bereits 2020 der Meinung, dass mit dem Blick in die nächste Legislaturperiode, innerhalb der zweiten Hälfte der Amtszeit, der Fraktionsvorsitz von einer Person übernommen werden sollte, die auch in der nächsten Amtszeit noch zur Verfügung steht. Da ich im Jahr 2025 nicht mehr für den Rat der Stadt Emmerich kandidieren werde, war der Zeitpunkt gekommen, hier einen Wechsel vorzunehmen. Diesen Wechsel haben wir über die letzten Monate vorbereitet und ich habe Meike Schnake-Rupp meine volle Unterstützung zugesagt. Der fließende Übergang, den wir nun geschaffen haben, verhindert einen harten Bruch und sorgt für Kontinuität in unserer politischen Fraktionsarbeit“, erklärt Manfred Mölder.

Freude auf die neue Aufgabe

„Ich freue mich auf diese neue Aufgabe und bedanke mich bei meiner Fraktion für das entgegengebrachte Vertrauen. Ich nehme diese Herausforderung gerne an und begrüße es sehr, dass Manfred Mölder weiterhin im Vorstand an meiner Seite mitarbeiten wird. Seine Erfahrung und sein Wissen sind für meine Arbeit unerlässlich. Gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen und der gesamten SPD-Fraktion wollen wir trotz angespannter Haushaltslage unsere gute sozialdemokratische Politik für unsere Stadt Emmerich am Rhein weiterhin erfolgreich fortführen und für die Bürgerinnen und Bürger sichtbar machen“, erklärt die neue SPD-Fraktionsvorsitzende Meike Schnake-Rupp.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich: Weniger Paare gaben sich das Ja-Wort

Rees: Wo jetzt auch in Empel ein Defibrillator hängt

Emmerich: Menschen-Knochen am Friedhof wurde frei gespült

Emmerich: Hähnchenverkäufer bremst Verkehr bei Kaufland aus

Rees: Wasserspraypark kommt voran

Emmerich/Rees: E-Auto-Kauf wird ohne Umweltbonus ausgebremst

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg