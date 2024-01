Emmerich/Megchelen: Wolf soll sechs Schafe gerissen haben

Ein Wolf soll in Megchelen sechs Schafe gerissen haben.

Praest/Megchelen Ein Wolf im Grenzdörfchen Megchelen bei Praest soll in der Silvesternacht sechs Tiere getötet haben. Die Region ist in Aufruhr.

Ein Wolf soll im niederländischen Grenzdörfchen Megchelen (bei Emmerich-Praest) sechs trächtige Schafe getötet haben. Darüber berichten niederländische Medien. Ein Bauer aus Megchelen hat am Neujahrstag sechs verendete Tiere in seiner Wiese gefunden. Anhand der Bisswunden geht ein Experte des niederländischen Instituts Bij12, welches für die Schadensregulierung in den Niederlanden zuständig ist, davon aus, dass es sich um einen Wolfsriss handelt.

Die Mutterschafe waren trächtig

Mittlerweile gibt es in den sozialen Medien mehrere Videos, die zeigen sollen, wie der Wolf durch Megchelen läuft. Der Landwirt habe bis dato nichts von dem Wolf gewusst, sonst hätte er seine Tiere in den Stall verlegt. Mittlerweile hat er die verbliebenen zehn Schafe von der Wiese geholt. „Es war wirklich ein schrecklicher Anblick. Sie waren über die Wiese verteilt, es war wirklich ein Schlachtfeld. Wir halten diese Tiere als Hobby und es waren nur 16. Dass man plötzlich sechs davon verlieren muss, macht etwas mit einem. Die Tiere waren sehr sanftmütig, sobald man die Wiese betrat, kamen sie einem entgegen. Außerdem waren alle sechs trächtig“, sagte der Landwirt zur Zeitung De Gelderlander.

Es soll ein junger Wolf sein

Warum die Schafe von dem Wolf getötet wurden, ist unklar. Kein Tier wurde gefressen. Ein BIJ12-Mitarbeiter geht nach Angaben des Gelderlanders davon aus, dass es sich um einen jungen Wolf handelt, der das Jagen noch lernen müsse. Den restlichen zehn Schafen gehe es gut, sagte der Bauer zu niederländischen Reportern. „Zum Glück scheinen sie nicht sehr schockiert zu sein. Aber wir behalten sie genau im Auge.“ BIJ12 kann anhand von Wildkamera-Fallen und Kotanalysen sagen, dass sich aktuell in der Regiion Zuidoost-Veluwe ein Wolfspärchen mit vier Welpen aufhält. Die Wölfe trage die Nummern GW2363f und GW1889m.

Es gab bereits Vorfälle im Januar 2022

Obwohl der Wolf regelmäßig in der Region gesichtet wurde, habe sich das Tier noch nicht wirklich im Achterhoek etabliert. Es ist aber nicht das erste Mal, dass ein Wolf in der Emmericher Nachbargemeinde Oude IJsselstreek Schafe gerissen hat. Im Januar 2022 gab es Voorst (bei Anholt) einen Vorfall. Dort wurden zwei Schafe tot gebissen, ein drittes Tier rannte erschrocken in einen Graben und ertrank.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg