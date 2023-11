Emmerich: Musikverein Elten trauert um Ehrenmitglied

Elten Musikverein Elten trauert um sein Ehrenmitglied Josef Steltjes. Steltjes ist 31. Oktober 2023 plötzlich verstorben. Er wurde 85 Jahre.

Der Musikverein Elten trauert um sein Ehrenmitglied Josef Steltjes, welcher am 31. Oktober plötzlich verstorben ist. Traurigkeit herrschte bei allen Mitgliedern, als die Nachricht überbracht wurde, hatte man ihm doch in der Vorwoche anlässlich seines 85. Geburtstages noch ein Ständchen dargebracht.

Lebensinhalt für „Jupp“ – so wie er in Musikerkreisen genannt wurde – war die Blasmusik. Er verstand es sein Hobby mit der Familie zu vereinbaren als aktiver Musikant im Eltener und Hüthumer Musikverein. Und wenn Anfragen anderer Blasorchester für eine musikalische Unterstützung an ihn herangetragen wurden, war es sein innigstes Bestreben zu helfen.

Mit 15 Jahren trat er als Schüler auf der Trompete dem Musikverein Elten 1953 bei

Mit 15 Jahren trat er als Schüler auf der Trompete dem Musikverein Elten 1953 bei und wurde hierbei eine feste Größe an der 1. Trompete. Wie nahe er im Vereinsleben stand, erwies sich als man ihn bat wegen einer Unterbesetzung auf das Tenorhorn zu wechseln und er die sofortige Zusage gab. Und das war bis zum Ende der aktiven Zeit in 2019 sein Ding. Er bildete Tenorhornschüler aus, und überzeugte den Vorstand, um von den bisherigen, überwiegend aus Anschaffungen holländischer Zeit bespielten Tenorhörnern, auf in der Blasmusik üblichen Tenorhornformen über zu gehen. Der Wechsel und der daraus resultierende Klangkörper sind bis heute sein Markenzeichen im Verein.

So war Josef Steltjes ein über 66 Jahre aktives Mitglied, beliebt bei „Jung und Alt“, stets für eine musikalische Vereinsentwicklung bemüht, ohne dabei Frohsinn und Gemütlichkeit zu vergessen. Aber auch außerhalb der Musik konnte man auf ihn bauen. So war er derjenige, welcher die Bautätigkeiten an der Konzertmuschel im Dr. Robberspark vorantrieb und unzählige ehrenamtliche Stunden bis zur endgültigen Fertigstellung dort absolvierte.

Selbst am Todestag sein Tenorhorn gepflegt

Als er erkannte, dass ihn die Gesundheit etwas verlassen würde und er nicht mehr das geben konnte, wozu er immer fähig war, trat er 2019 als aktives Mitglied zurück. Coronabedingt konnte er erst 2022 mit stehenden Ovationen aller Mitglieder zum Ehrenmitglied ernannt werden, was für ihn eine Krönung in all den Jahren im Musikverein bedeutete. Selbst am Todestag hat er „sein eigenes Tenorhorn“ noch einmal gepflegt und spielbereit in die Hand genommen, um es am darauffolgenden Sonntag auf der Probe dem Verein zu vermachen. Leider war ihm das vergönnt.

