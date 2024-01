Emmerich: Neujahrskonzert mit glanzvoller Musik von Bach

In der Stiftskirche St. Vitus, Hochelten, Emmerich am Rhein, findet ein Neujahrskonzert statt.

Hochelten Das Bach Collegium Rhenanum begrüßt zum ersten Konzert in 2024. Dieses Programm erwartet Besucher in der St. Vituskirche Hochelten.

In der Reihe Abendmusik in St. Vitus Hochelten des Bach Collegium Rhenanum findet am 21. Januar, um 17 Uhr, das erste Konzert statt.

Johann Sebastian Bach (1685-1750). Foto: Everett Historical / Shutterstock / Everett Historical

Das Bach Collegium Rhenanum begrüßt das Jahr 2024 in seinem Neujahrskonzert mit glanzvoller Musik von Johann Sebastian Bach. Auf dem Programm stehen die Kantate BWV 65: Sie werden aus Saba alle kommen und die Motette BWV 227: Jesu meine Freude.

Prächtig besetztes Orchester

Bach hat die Kantate zum Dreikönigstag 1724 in Leipzig komponiert als feierlichen Abschluss der Weihnachtszeit. Es sollen nicht nur die Könige aus dem Morgenland, sondern alle kommen, um dem Kind in der Krippe zu huldigen. Am 21. Januar huldigt das Bach Collegium mit der Musik des prächtig instrumentiert besetzten Orchesters – zwei Oboen, zwei Hörner, zwei Flöten, Streicher und Basso Continuo – und des BCR-Chores sowie zwei Gesangssolisten: Tenor: Roelof Polinder und Bass: Ton Tegelaer.

Die Abendmusik beginnt wie immer um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei; Spenden am Ausgang sind willkommen. Das Projekt der Reihe der Abendmusiken des Bach Collegium Rhenanum wird durch das Interreg-Programm Deutschland-Nederland ermöglicht und von der Europäischen Union (EU) kofinanziert.

