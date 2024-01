Emmerich: Nonverbale Kommunikation und Signale verstehen

Ilona Brockmann wird aufzeigen, wie Kommunikation als Prozess funktioniert, bei dem der Sender eine Nachricht an einen Empfänger übermittelt.

Emmerich Kostenloser Infoabend im Emmerich Vital: „Psychische Gesundheit und Prophylaxe“. Ein Abend über zwischenmenschliche Beziehungen.

Die Praxis Ego@Vita lädt herzlich zum kostenlosen Infoabend „Psychische Gesundheit und Prophylaxe“ im Emmerich Vital, Moritz-von-Nassau-Straße 19, am Freitag, 19. Januar, um 18 Uhr ein.

Vielzahl von Heruasforderungen

Kommunikation ist ein wesentlicher Bestandteil des täglichen Lebens und kann eine Vielzahl von Herausforderungen mit sich bringen. Besteht das Gefühl, trotz gleicher Sprache nicht richtig verstanden zu werden? Oder gibt es das Gefühl, in Gesprächen nicht wahrgenommen zu werden? Vielleicht leiden auch Beziehungen unter Kommunikationsproblemen? Die Praxis lädt ein, gemeinsam über diese Themen zu diskutieren und die verschiedenen Aspekte der Kommunikation zu erkunden.

Der Schwerpunkt des Vortrags liegt auf nonverbalen Signalen, kultureller Diversität und möglichen Barrieren in der Kommunikation. Ilona Brockmann wird Strategien zur Verbesserung kommunikativer Fähigkeiten in Beziehungen erläutern.

Ilona Brockmann gibt Tipps

Ilona Brockmann wird aufzeigen, wie Kommunikation als Prozess funktioniert, bei dem der Sender eine Nachricht an einen Empfänger übermittelt. Es wird Raum für Diskussionen über mögliche Barrieren in der Kommunikation sowie Strategien zur Verbesserung unserer kommunikativen Fähigkeiten in unseren Beziehungen geben.

Ein weiterer Schwerpunkt des Vortrags wird auf den nonverbalen Signalen liegen, die ebenfalls einen bedeutenden Einfluss auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen haben. Es werden die Unterschiede zwischen verbaler und nonverbaler Kommunikation erforscht und deren Auswirkungen aufgezeigt.

Anmeldung ist erforderlich

Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist erforderlich und kann bis zum 16. Januar über Emmerich Vital oder die Praxis Ego@Vita (02822/9757567) erfolgen. Nach dem Vortrag besteht ausreichend Raum für Fragen, Austausch und Diskussion.

Hinweis: Ein Überraschungsgast ist ebenfalls geplant.

