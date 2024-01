Emmerich: NRZ-Leser unterstützen SOS-Kinderdorf mit Spende

Emmerich Dank der NRZ-Aktion Klartext für Kinder konnten 300 Euro ans SOS-Kinderdorf in Emmerich gespendet werden. Darum war die Spende wichtig.

Marlies Tenbruck arbeitet seit über 40 Jahren im sozial-pädagogischen Bereich. Angefangen hat die Reeserin in der Caritas-Einrichtung Schloss Bellinghoven. Nach einigen Zwischenstationen ist sie nun, also beruflich, in Emmerich angekommen. Genauer am Fischerort 4b. Denn dort hat das SOS-Kinderdorf Niederrhein vor knapp vier Jahren einen seiner nunmehr fünf Standorte bezogen.

Gemeinsam mit einer weiteren Kollegin, Brigitta Cichy-Elshoff, ist Marlies Tembruck hier im Bereich Ambulante Erzieherische Hilfen aktiv. Heißt: Im Auftrag der Jugendämter kümmert sich das Duo um Familien und Einzelpersonen. Das Ziel: Eltern, Elternteile und ihre Kinder bei der Bewältigung ihrer jeweiligen psycho-sozialen Problemlage zu unterstützen.

Familien individuell stärken

Dies beinhaltet zum Beispiel den Aufbau beziehungsweise die Stabilisierung von Beziehungs- und Kommunikationsfähigkeiten. Das Team arbeite nach dem systemischen Ansatz, so Tenbruck. Dies bedeutet: „Hinter jeder Einzelperson wird das gesamte Familienkonstrukt betrachtet. Familien werden individuell gestärkt“, unterstreicht sie.

Und das geschieht auf ganz vielfältige Weise. In Form von Besuchen bei der Familie. Oder auch Aktivitäten, die Marlies Tenbruck mit einem Kind unternimmt. Manchmal aber auch trifft sich die Reeserin in der Geschäftsstelle in Emmerich mit den Kindern. In einem Raum im hinteren Bereich wurde dafür ein Refugium geschaffen. „Mit war die Atmosphäre des Raumes sehr wichtig“, erzählt sie. Denn eine wohlige Atmosphäre helfe bei den 1-zu-1-Treffen mit den Kindern, aber auch Jugendlichen, die sie betreut.

Viel aus 300 Euro herausgeholt

Trotz einer guten Ausstattung fehlte aber etwas. Der Wunsch nach einer Lese-Ecke wuchs. Als der stellvertretende Redaktion-Leiter der NRZ in Emmerich, Marco Virgillito davon erfuhr, beschloss er die Anlaufstelle des SOS-Kinderdorfes Niederrhein in Emmerich mit einer Spende aus der Aktion Klartext für Kinder zu unterstützen. 300 Euro sagte er Marlies Tenbruck zu. Deren Reaktion? „Das kommt in dieser Höhe doch unerwartet und wir freuen uns sehr darüber.“

Klartext für Kinder Wer die NRZ-Aktion Klartext für Kinder unterstützen möchte, kann spenden mit dem Stichwort „Klartext für Kinder/Kinder in Not" unter IBAN DE69 3585 0000 0000 1278 52, Sparkasse Rhein-Maas. Der AWO-Ortsverein Emmerich führt dankenswerterweise das Konto für die NRZ und stellt auch Spendenquittungen aus. Mit Hilfe der NRZ-Initiative „Klartext für Kinder" konnte 2023 unter anderem im Ebkes nicht nur ein Weihnachtsfrühstück finanziert werden. Auch beim Martinsfrühstück kamen die Besucher kostenfrei auf ihre Kosten. Zudem konnten 250 Nikolaustaschen gefüllt und überreicht werden.

Sofort machte sie und ihre Kollegin sich auf die Suche nach der passenden Ausstattung. Und das mehr als gewissenhaft. „Am liebsten schaue ich auf Ebay nach Möbeln“, berichtet Tenbruck. Dort gebe es tolle Angebote. „Und ich kann so wirklich viel aus der Spende herausholen.“ Das hat sie in der Tat. Denn statt des zunächst angedachten Sofas samt Regal konnte sie zudem noch von der Spende eine Lampe, einen Schrank, einen Kassettenrecorder, ein Brettspiel aus Holz und noch viele Bücher zum Vorlesen kaufen.

Besserer Zugang zu den Kindern

Gerade letztere sind wichtig für ihre Arbeit. Gerade mit den Grundschulkindern, die sie zum großen Teil betreut. „Lesen ist immer eine wunderbare Möglichkeit, sich reinzufühlen und auch in eine Fantasiewelt einzutauchen“, sagt Tenbruck. Bücher ermöglichen es, etwa Zugang zu Gefühlen zu bekommen und diese auch überhaupt erkennen und benennen zu können. „Sie sind einfach eine gute Einstiegsmöglichkeit in ein Gespräch mit den Kindern“, weiß Tenbruck.

Seit knapp vier Jahren gibt es eine Dependance des SOS-Kinderdorfes Niederrhein in Emmerich. Foto: Konrad Flintrop / FUNKE Foto Services

Acht, neun Kinder begleitet Marlies Tenbruck in der Regel. Und das manchmal auch langfristig. Ein Kind, das sie erstmals mit neun Jahren traf, wird sie Ende des Monats mit 13 Jahren nun das letzte Mal begleiten. Vornehmlich aus Emmerich stammen die Kinder. Aber auch, je nach Kapazität, werden Familien aus Kleve von Emmerich aus betreut.

Kinderschutz als wichtiges Thema

Marlies Tenbruck ist froh, dass es in der Hansestadt nun seit einigen Jahren einen Standort des SOS-Kinderdorfes für den Bereich Erzieherische Hilfen gibt. Und mehr noch: Dass sich auch andere Institutionen in dem Bereich aktiv sind. Geplant ist, sich künftig auch entsprechend zu vernetzen. Zum Wohle der Kinder. Denn das Thema Kinderschutz ist allen sehr wichtig.

Übrigens: Auch wenn das SOS-Kinderdorf Niederrhein ein Büro in Emmerich hat, hat dieses im klassischen Sinne keine Öffnungszeiten, in denen Besucher vorbeischauen können. Familien, um die sich Marlies Tenbruck und ihre Kollegen kümmern, werden nur über das Jugendamt der Stadt Emmerich zugewiesen.

