Emmerich: Oleon ehrt erstmals wieder Jubilare nach Pandemie

Emmerich Das Unternehmen Oleon in Emmerich hat erstmals nach der Pandemie wieder Jubilare geehrt. Diese staunten über den Ort der Jubilarsfeier.

Besser hätten die Anlässe bei Oleon in Emmerich wohl kaum zusammentreffen können: Man nehme eine Jubilarehrung, die nach der Pandemie erstmals wieder im großen Rahmen gefeiert wurde, eine Neueröffnung der nun hochmodernen Kantine und eine Verabschiedung der künftigen Ruheständler – „es ist eine wirklich besondere Gelegenheit, zusammenzukommen und die Bedeutung von Gemeinschaft und Zusammenarbeit zu würdigen“, sagte Werkleitern Hanna Penner treffend in ihrer Rede: 25, 40 und 45 Jahre Betriebszugehörigkeit – keine Selbstverständlichkeit und eine große Ehre für die Oleaner.

Diese Verbundenheit und geselligen Runden nahm sie auch auf, um dem viel zu früh und plötzlich verstorbenen Chef und Kollegen Steffen Basmer zu gedenken. Gemeinsam mit rund 50 Gästen, den Jubilaren und Ruheständlern, hatte sie zum weihnachtlichen Kaffeetrinken in der neu gestalteten Kantine Platz genommen und betonte, „dass diese Neu-Eröffnung auch für einen Neu-Anfang stehen soll“, so Hanna Penner.

Besonderer Ort der Begegnung

Denn die moderne Kantine soll zu einem besonderen Ort der Begegnung und des Austausches werden. Nicht ausschließlich die Mittagspausen mit den Kolleginnen und Kollegen werden hier ihren Raum haben, darüber hinaus auch Schulungen, Konferenzen, Besprechungen und Workshops. Mobile Trennwände, Co-Working-Nischen sowie eine Küchenzeile mit Spülmaschine, Mikrowellen und neuem Geschirr machen den neuen Treffpunkt mit dem Namen „BistrOleon“ zu einem vielfältigen Aufenthaltsbereich.

Der Name entstand übrigens im Rahmen eines Ideenwettbewerbs der Mitarbeiter der Oleon GmbH in Emmerich. Es schien, als freue sich die Belegschaft bereits auf die gemeinsamen Pausen und so viele Möglichkeiten mehr, die das „BistrOleon“ zu bieten hat.

In den Ruhestand verabschiedet

Im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten wurden in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet: Ronald van Elk, Andre Wroblewski, Manfred Hackstein, Klaus Herbe und Helmut Wehren (die beiden Letztgenannten waren nicht dabei). Dr. Eddy Feijen, Geschäftsführer der Oleon GmbH, und Hanna Penner, Werkleiterin bei Oleon in Emmerich, ehrten außerdem neun Jubilare für 25, 40 und 45 Jahre Betriebszugehörigkeit.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich: Das sagt der Bürgermeister über die jetzt erlaubt Segnung Homosexueller

Emmerich: Baumfreunde sind empört wegen Kahlschlag

Emmerich: Ein ominöser Straßenname sorgt für Verwirrung

Isselburg: Neue Ärztin und viele Jubilare im Augustahospital Anholt

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg