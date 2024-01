Emmerich: Parkendes Auto beschädigt – Verursacher flüchtet

Emmerich In Emmerich wurde ein geparkter Pkw beschädigt. Der Verursacher beging Fahrerflucht. Zwei mögliche Unfallorte kommen in Betracht.

In Emmerich wurde ein parkendes Auto beschädigt. Der Verursacher flüchtete.

Der Unfall ereignete sich zwischen Donnerstag, 11. Januar, 15 Uhr, und Montag, 15. Januar, 19.35 Uhr. Die 24-jährige Frau aus Emmerich, Halterin des beschädigten Opel Corsas, gab zwei mögliche Unfallörtlichkeiten an.

Rheingoldstraße oder s‘Heerenberger Straße

Nach ihren Angaben wurde das Fahrzeug entweder auf der Rheingoldstraße in Fahrtrichtung s‘Heerenberger Straße oder in einer Parkbucht auf der s‘Heerenberger Straße in Fahrtrichtung B220 in Emmerich beschädigt.

Die Polizei Emmerich bittet um Hinweise unter Tel. 02822/7830.

