Emmerich: Pater im Praktikum bereichert nun St. Vitus

Pater David Santiagu Perianayaga Raj ist nun für ein Praktikum in St. Vitus in Emmerich-Elten.

Elten/Hüthum Pfarrei St. Vitus in Emmerich-Elten freut sich über einen Neuzugang: Pater David Santiagu Perianayaga Raj. Warum er nun in Elten ist.

Die Pfarrei St. Vitus in Emmerich-Elten freut sich über einen Neuzugang: Pater David Santiagu Perianayaga Raj ist ab sofort hier tätig. „Wir heißen Pater David Santiagu Perianayaga Raj der Pfarrei St. Vitus herzlich willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm“, schreibt Pfarrer Égide Muziazia.

Pater David stammt aus Bangalor in Indien und lebt seit zwei Jahren in Deutschland. Er gehört der Ordensgemeinschaft der Vinzentiner an. Pater David ist nach St. Vitus Emmerich versetzt worden, um hier sein Praktikum fortzusetzen, das er vor sechs Monaten in Rosendhal begonnen hat.

Die deutsche Sprache lernen

Seit zwei Jahren bietet das Bistum Münster dieses Praktikum für Priester der Weltkirche nach dem Erlernen der deutschen Sprache an, um ihnen die Möglichkeit zu geben, bevor sie in Pfarreien eingesetzt werden, die pastorale Landschaft der deutschen Pfarreien kennenzulernen. „Das Praktikum dient grundsätzlich dem Ziel, die deutsche Kultur und die Pastoral im Bistum Münster exemplarisch kennenzulernen und das bisher Gelernte in der Praxis zu erproben. Es soll Vorfreude wecken auf die zukünftige Zusammenarbeit“, erklärt dazu das Bistum Münster.

„Ich bitte alle Gemeindemitglieder um Verständnis und Unterstützung für Pater David. Die Praktikumszeit ist eine wichtige Phase in seiner Ausbildung und wir können alle durch unsere Mitwirkung dazu beitragen, dass er sich hier wohlfühlt und wertvolle Erfahrungen sammelt“, so Pfarrer Égide Muziazia.

