Emmerich: Pedelec-Fahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Eine Frau aus Emmerich musste nach einem Sturz in ein Krankenhaus gebracht werden.

Emmerich Eine 59-jährige Emmericherin musste nach einem Sturz mit ihrem Pedelec in ein Krankenhaus gebracht werden. So kam es zum Unfall.

Am Dienstag, 30. Januar, verletzte sich eine 59-jährige Frau aus Emmerich schwer, als sie mit ihrem Pedelec die Speelberger Straße in Richtung Hansastraße befuhr und an einer Bordsteinkante hängen blieb.

Sie beabsichtigte auf den dortigen Geh- und Radweg zu fahren, als sie stürzte. Die Emmericherin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Elten: Knappen Bauland in Dornick

Kreis Kleve: Tollitäten starten besondere Aktion

Emmerich: Einblicke ins Logistikzentrum Fiege

Rees: Sorge um Lieferungen ist unbegründet

Isselburg: FDP macht Druck beim Haushaltsplan 2024

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg