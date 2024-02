Emmerich: Pedelec-Fahrerin stürzt – Verursacherin gesucht

In Emmerich kam es zu einer Unfallflucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Emmerich In Emmerich kollidierte eine Pedelec-Fahrerin mit einer anderen Verkehrsteilnehmerin und stürzte. Diese fuhr weiter. Ihre Beschreibung.

Am Freitag, 16. Februar, kam es gegen 7.30 Uhr an der Kreuzung Eltener Straße / van-den-Bergh-Straße in Emmerich zu einer Unfallflucht.

Eine 50-jährige Frau aus Emmerich fuhr mit ihrem Pedelec die Eltener Straße in Richtung Elten. An der Kreuzung blieb sie stehen und kollidierte hier mit einer anderen Verkehrsteilnehmerin, die auf die Eltener Straße abbiegen wollte. Die Emmericherin stürzte, blieb aber unverletzt.

Beschreibung der Unfallverursacherin

Die bislang unbekannte Verkehrsteilnehmerin, blieb zwar stehen und erkundigte sich nach dem Befinden der 50-Jährigen, setzte danach ihre Fahrt aber fort. Die Frau aus Emmerich bemerkte erst danach, dass das Pedelec am Vorderreifen beschädigt war.

Die unbekannte Verkehrsteilnehmerin wird als weiblich, etwa 1,70 Meter groß mit kurzen, blonden Haaren beschrieben. Zeugenhinwiese nimmt die Polizei Emmerich unterTel. 02822/7830 entgegen.

