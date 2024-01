Emmerich: Polizei sucht Autofahrer nach Unfallflucht

Emmerich Mittwoch gegen 11.50 Uhr wurde auf der Van-Gülpen-Straße in Emmerich ein Volvo beschädigt. Der Verursacher fuhr weiter. Zeugen gesucht.

Am Mittwoch kam es zwischen 11.45 Uhr und 11.50 Uhr an der Van-Gülpen-Straße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein grauer Volvo S40, der in einer Parkbucht parallel zur Straße abgestellt war, am linken Außenspiegel beschädigt. Der Wagen ist auf eine 49-jährige Frau aus Kleve zugelassen.

Zeugen sollen sich melden

Eine Zeugin hatte einen lauten Knall wahrgenommen und beobachten können, wie sich ein dunkelblauer Kleinwagen von der Örtlichkeit entfernt. Nach Angaben der Zeugin fuhr der Kleinwagen, in dem ein männlicher Fahrer gesessen haben soll, in Fahrtrichtung Seufzerallee. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen, die Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter der Rufnummer 02822/7830 zu melden.

