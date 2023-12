Emmerich: Polizei sucht Fahrer von weißer Zugmaschine

Die Polizei bittet um Hinweise wegen einer Unfallflucht. Lkw-Fahrer hatte parkendes Auto beschädigt. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Am vergangenen Dienstag gegen 6.40 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf der van-Eyck-Straße in Emmerich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand abgestellten, schwarzen Citroen. Der Eigentümer stellte einen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite fest und informierte die Polizei.

Zugmaschine der Marke Scania mit einem blauen Planen-Auflieger

Bekannt ist bislang, dass der Unfallverursacher mit einem Sattelauflieger unterwegs war. Es handelt sich um eine weiße Zugmaschine der Marke Scania mit einem blauen Planen-Auflieger. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei Emmerich unter der Telefonnummer 02833/7830 entgegen.

