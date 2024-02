Emmerich: Polizei sucht flüchtigen Unfallfahrer

Emmerich In Emmerich wurde eine weißer Mercedes Sprinter beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Doch es gibt Hinweise auf sein Fahrzeug.

Am Mittwoch, 31. Januar, kam es zwischen 12 und 13 Uhr am Reekschen Weg in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 50-jähriger Halter eines weißen Mercedes Sprinter hatte sein Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung abgestellt und musste nach seiner Rückkehr, Beschädigungen im vorderen Bereich der Beifahrerseite feststellen. Die eingesetzten Beamten stellten an den beschädigten Stellen des Wagens, eine fremde gelbe Farbe fest, welche vermutlich vom Unfallverursacher stammt.

Pflichten nicht nachgekommen

Konkrete Angaben zum Unfallverursacher, der sich vom Unfallort entfernte, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, können nicht gemacht werden. Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Emmerich unter 02822/7830 entgegen.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Elten: Knappen Bauland in Dornick

Kreis Kleve: Tollitäten starten besondere Aktion

Emmerich: Einblicke ins Logistikzentrum Fiege

Rees: Sorge um Lieferungen ist unbegründet

Isselburg: FDP macht Druck beim Haushaltsplan 2024

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg