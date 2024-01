Emmerich: Radfahrer verletzt Frau vor Bahnübergang

Emmerich Als sich die Schranken schon schlossen, touchierte am Löwentor ein Radfahrer eine wartende Frau. Wie der Mann beschrieben wird.

Nach einer Unfallflucht am Mittwoch, 24. Januar, in der Emmericher City wird ein Radfahrer gesucht. Gegen 9.15 Uhr fuhr eine Radfahrerin auf dem Geh- und Radweg der Straße am Löwentor in Richtung Großer Wall. Als die Ampel des Bahnübergangs Rot leuchtete und sich die Schranken bereits schlossen, bremste sie, stieg vom Rad ab und wurde in dem Moment von einem anderen Radfahrer überholt. Der Unbekannte touchierte mit seinem Lenker den Rücken der Radfahrerin und verletzte sie leicht. Trotz der sich schließenden Schranke überfuhr er den Schienenbereich und entfernte sich.

Der flüchtende Radfahrer wurde so beschrieben: männlich, circa 65 bis 70 Jahre alt, graue kurze Haare, normale Statur, etwa 1,80 Meter groß. Die Person war dunkel gekleidet und trug einen blauen Schal. Das Fahrrad war schwarz und hatte graue Gepäcktaschen.

