Emmerich: Radler stürzt nach Kollision – Autofahrer flüchtet

Emmerich Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw wurde in Emmerich ein Radfahrer verletzt. Der Pkw-Fahrer beging Fahrerflucht. Das war passiert.

Am Dienstag, 30. Januar, in den frühen Morgenstunden gegen 4.50 Uhr, fuhr ein 48-jähriger Radfahrer auf dem Geh- und Radweg an der Klever Straße in Richtung ´s-Heerenberg (Niederlande).

Ein unbekannter Autofahrer kam aus der ´s-Heerenberger Straße und missachtete die Vorfahrt des Klevers. In Folge des Zusammenstoßes verletzte sich der Klever leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung ´s-Heerenberg fort, ohne sich um den gestürzten Mann zu kümmern.

Hinweise nimmt die Polizei in Emmerich unter Tel. 02822/7830 entgegen.

