Radwege sind wegen nasser Blätter spiegelglatt

Emmerich Die Radwege auf der B220 und der Eltener Straße in Emmerich sind wegen der vielen Blätter extrem glatt. Radfahrer müssen aufpassen.

Radfahrer aufgepasst: Die Radwege sind aktuell wegen der vielen nassen Blätter spiegelglatt. Entlang der B220 und der Eltener Straße liegen seit Tagen und Wochen viele Blätter auf dem Radweg, die bei der nassen Witterung eine echte Gefahr darstellen. Die NRZ hakte bei Straßen.NRW nach: Wann werden die Blätter entfernt?

In der Kurve wird es schnell rutschig

Wer mit Tempo von der Emmericher Rheinbrücke kommt, um links auf die Rampe zur Eltener Straße zu fahren, der muss auf der Hut sein. Gerade im Kurvenbereich liegt enorm viel Laub, das einen rutschigen Untergrund bildet. Da die Radfahrer in der Kurve auch bremsen müssen, wird die Fahrt schnell zur Rutschpartie.

Straßen.NRW ist als Straßenbaulastträger zuständig für diese Straßen. Gregor Hürter, Sprecher von Straßen.NRW, teilt mit, dass die Straßenmeisterei in Kleve sei vier Wochen unterwegs sei, um die Blätter von den Radwegen zu entfernen. „Es fällt aber natürlich immer wieder neues Laub“, so Hürter. Die Straßenmeisterei arbeite daher nach einer Prioritätenliste. Die Radwege an der B220 und der Eltener Straße sollen in den kommenden Tagen gekehrt werden.

Hinweise aus der Bevölkerung

Hürter betont, dass Straßen.NRW für Hinweise aus der Bevölkerung immer dankbar sei. Dann könne man auch gezielt Straßen vorziehen.

