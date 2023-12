Emmerich: Rathaus und Bürgerbüro drei Tage lang geschlossen

Emmerich Das Rathaus der Stadt Emmerich und einige seiner Nebenstellen bleiben in diesem Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen.

Das Rathaus der Stadt Emmerich am Rhein, das Stadtarchiv, das Bürgerbüro an der Steinstraße und das Standesamt bleiben in diesem Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen. Das Standesamt hat für den 27. Dezember einen Notdienst eingerichtet und steht an diesem Tag in der Zeit von 8 bis 12 Uhr für die Bearbeitung von Sterbefällen unter den Rufnummern 02822/ 75-1603 oder 75-1636 zur Verfügung.





Das Bürgerbüro weist zudem darauf hin, vor eventuell anstehenden Feiertagsreisen die Gültigkeit der Ausweisdokumente zu prüfen. Aktuell ist es noch möglich, Reisepässe per Express zu bestellen, sodass die Weihnachtsreise gesichert wäre. Allerdings sind die Terminkapazitäten des Bürgerbüros begrenzt. Unter www.emmerich.de > Stadt & Rathaus > Stadtverwaltung > Bürgerservice & Ordnung > Bürgerbüro kann online ein Termin gebucht werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zudem unter 02822/75-1600 oder buergerbuero@stadt-emmerich.de zu erreichen.

Stadtbücherei, Stadttheater und WfG geschlossen

Die Stadtbücherei Emmerich am Rhein bleibt in diesem Jahr ebenfalls zwischen den Feiertagen geschlossen. Letzter Öffnungstag des Jahres ist Freitag, 22. Dezember. Ab Dienstag, 2. Januar 2024 sind die Mitarbeiterinnen wieder erreichbar. Gleiches gilt für das Theaterbüro am Grollschen Weg. Die letzte Chance auf Tickets vor Weihnachten gibt es hier ebenfalls am Freitag, 22. Dezembe, (bis 13 Uhr).





Die Wirtschaftsförderung- und Stadtmarketing Gesellschaft (einschließlich Tourist-Information Emmerich und Elten) bleibt ebenfalls ab dem 22. Dezember geschlossen. Hier sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab dem 2. Januar 2024 wieder wie gewohnt erreichbar.

Wertstoffhof geöffnet

Wer nach Weihnachten Sperrmüll oder Grünschnitt entsorgen will, kann das tun. Die Sperrgut- und Grünschnittannahme auf dem Gelände der Kommunalbetriebe Emmerich am Blackweg ist von Mittwoch, 27. Dezember, bis Freitag, 29. Dezember, von 10 bis 18 Uhr und am Samstag, 30. Dezember, von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

