Emmerich/Rees: Angebot der Malteser wird gebündelt

Emmerich/Rees Die Malteser in Emmerich und Rees richten sich neu aus. Die Ortsverbände kooperieren in puncto Angebot. Das soll angeboten werden.

Die Malteser am nördlichen Niederrhein haben eine bedeutende Neustrukturierung angekündigt, um, wie sie mitteilen „ihre Kräfte zu bündeln und ihre Dienstleistungen für die Bevölkerung weiter zu verbessern“. Im Zuge dieser Neuausrichtung werden die Standorte Emmerich und Rees quasi zusammengelegt, das Angebot so eben gebündelt.

Diese strategische Entscheidung ziele darauf ab, „die Kompetenzen und Erfahrungen der Malteser am nördlichen Niederrhein zu vereinen und so eine noch leistungsfähigere Organisation zu schaffen.“ In enger Zusammenarbeit mit dem bereits bestehenden Standort Kleve werde diese Umstrukturierung „eine verlässliche Drehscheibe für humanitäre Dienstleistungen schaffen, die sich weiterhin mit Leidenschaft und Engagement für die Menschen in der Region einsetzt“, teilen die Malteser mit.

Breite Palette an Dienstleistungen

Das Angebot soll durch die Neustrukturierung nicht leiden. Durch das neue Bündnis werden die Malteser nach eigenen Angaben in der Lage sein, eine breite Palette von Dienstleistungen anzubieten, darunter Sanitätsdienste und Erste-Hilfe-Kurse, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Gemeinschaft zu fördern und sicherzustellen. Mit der Neustrukturierung gelinge es den Maltesern, ihre Ressourcen effizienter zu nutzen und gleichzeitig die Qualität ihrer Dienstleistungen aufrechtzuerhalten und zu verbessern. Die Malteser setzten somit, ihr Engagement für soziale Verantwortung und Unterstützung der Bedürftigen in der Gemeinschaft fort.

Wichtig: Der Malteser Hausnotruf und die Kleiderkammer in Emmerich werden weiterhin uneingeschränkt in Betrieb sein. Zur Erinnerung: Der „Kleidertraum“ der Malteser in Emmerich hat aktuell in den Monaten Januar und Februar nur jeweils donnerstags von 9.30 bis 15 Uhr geöffnet.

Seit über 30 Jahren in Emmerich

In den eher „ruhigen“ Wintermonaten nutzen die Ehrenamtlichen dort nun die Zeit, den Kleidertraum im Malteserhaus an der Arnheimer Straße wieder gut auszustatten. Der Kleidertraum ist die seit über 30 Jahren von den Maltesern in Emmerich betriebene Kleiderkammer. In ihr finden bedürftige und arme Menschen gebrauchte und teils auch neue Kleidung.

