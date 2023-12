Emmerich/Rees: Das hat Sie 2023 am meisten interessiert

Rees/Emmerich 2023 hatte für Emmerich und Rees viele Schlagzeilen parat. Im Internet am meisten gelesen wurde Verschiedenes. Das ist die Top Ten.

Verschiedenste Schlagzeilen bestimmten auch 2023 wieder das Stadtgeschehen in Emmerich und Rees. Doch welche waren die Beliebtesten? Nur soviel: Es ging um ein Boot, eine Brücke und zwei Tötungsdelikte. In einer Übersicht verrät die NRZ, welche Texte aus den Städten Emmerich und Rees im Jahr 2023 online zu den meistgelesenen gehören.

Roman ter Horst (links) hat als Nachfolger von Thomas Huefnagels die Firma Fenestra in Emmerich übernommen. Foto: Thorsten Lindekamp / Emmerich

Platz 10: Neuer Chef für Fenestra

Der Jahresumsatz ist schon exorbitant gestiegen Roman ter Horst - Inhaber der Firma Fenestra

Diese Wachablösung war gut vorbereitet. Seit dem 1. Januar 2023 ist Roman ter Horst als Nachfolger von Thomas Huefnagels neuer Inhaber der Firma Fenestra Huefnagels GmbH. Denn der Niederländer wechselte vor zweieinhalb Jahren als Geschäftsführer zu dem Emmericher Unternehmen, eben mit der Absicht zu übernehmen. Das Unternehmen aus Emmerich hat es immer mehr mit Großprojekten zu tun. „Der Jahresumsatz ist schon exorbitant gestiegen“, so ter Horst im Januar.

Am 14. August wurde in Elten auf einem Feldweg nahe der Autobahn-Auffahrt zur A3 eine weibliche Leiche gefunden. Foto: Christoph Reichwein / dpa

Platz 9: Leiche im Eltener Wald entdeckt

Einen grausigen Fund machte am 14. August gegen 9 Uhr ein Landwirt aus Elten: An einem Feldweg nahe der A 3 entdeckte er die Leiche einer jungen Frau (23). Schnell war klar: Es handelt sich um ein Tötungsdelikt. Und noch am selben Tag stellte sich heraus, dass es sich bei dem Opfer um eine Vermisste aus Siegen handelt. Ihr Ex-Partner (23) steht im Verdacht, die Mutter seiner zwei Kinder vermutlich mit einem Messer umgebracht zu haben. Ihn erwartet ein Prozess. Tathergang und Motiv sind bislang noch ungeklärt.

Immer wieder kommen Häuser in Rees und Emmerich unter den Hammer. Welche das sind, interessierte viele Leser. Foto: Sabine Stein / FUNKE Foto Services

Platz 8: Häuser werden zwangsversteigert

Das Thema Immobilien bewegt viele Menschen. Hier vor allem auch das Thema Zwangsversteigerungen. Im Kreis Kleve werden immer wieder in den einzelnen Kommunen Immobilien und Grundstücke zwangsversteigert. Das Amtsgericht Kleve listet regelmäßig die Termine dazu auf und Interessenten erfahren so, welche Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften, Reihenhäusern und auch Gartenland-Flächen unter den Hammer kommen. Für dieses Jahr ist Schluss. Im Januar gibt es aber wieder Versteigerungen, die im Amtsgericht Kleve stattfinden.

Sophie-Zoé Kroh führt in Emmerich das Café Grootmoeder. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Platz 7: Irre Regel für das Café Grootmoeder

Dieser Artikel hat einfach nur für Kopfschütteln Anfang 2023 gesorgt: Sophie-Zoé Kroh backt in ihrem Café Grootmoeder in Emmerich unter anderem die leckersten Kuchen. Das Problem allerdings: Mitnehmen dürfen die Kunden sie nicht. Sophie-Zoé Kroh handelt damit nur nach den geltenden Rechtsvorschriften. Denn das Bäckerhandwerk treibt hier kuriose Blüten, die kaum nachzuvollziehen sind. Um etwa Nussecken und Co. auch „aushäusig“ verkaufen zu dürfen, benötigt Sophie-Zoé Kroh entweder einen Meistertitel oder eine Ausnahmeregelung mittels einer Sach- und Fachkundeprüfung bei der Innung - mündlich, schriftlich und praktisch. Beides hat sie aber zu dem Zeitpunkt noch nicht.

Die Rheinbrücke in Emmerich musste auch 2023 wieder für den Verkehr gesperrt werden. Foto: NRZ

Platz 6: Rheinbrücke muss gesperrt werden

Sie ist ein Wahrzeichen und eine wichtige Verkehrsverbindung: die Rheinbrücke Emmerich. Unzählige Menschen nutzen sie täglich. Kein Wunder also, dass alle rund um die Brücke auf Interesse stößt. So eben auch, wenn das Bauwerk wieder gesperrt werden muss. Das war 2023 im Sommer der Fall. Denn die seit über vier Jahren laufenden Bauarbeiten an der Rheinbrücke Emmerich machten es notwendig, dass an zwei Wochenenden die Verkehrsteilnehmer Umwege in Kauf nehmen mussten. Der Grund: Die großen Gerüste mussten abgebaut werden.

Nach der Verhandlung im Gericht ging es direkt in den Flieger zum Auslandseinsatz. Foto: Kerstin Kokoska / Essen

Platz 5: Erst vor Gericht, dann zum Auslandseinsatz

Ganz schön kurios kam dieser Bericht aus dem Amtsgericht daher: Am Amtsgericht Emmerich rief die Richterin nämlich direkt nach dem Freispruch eines Angeklagten dessen Kompaniechef an. Der Soldat konnte so nämlich direkt den nächsten Flieger zu einem Auslandseinsatz nehmen. Dem Bundeswehrsoldaten war vorgeworfen worden, im November 2022 Drogen nach Deutschland eingeführt zu haben. In der Verhandlung konnte der 23-Jährige aber seine Unschuld beweisen.

In einem Durchgang an der Kirche mitten in Rees wurde der junge Tote gefunden. Foto: Wolfgang Remy / NRZ

Platz 4: Mann in Rees tot auf der Straße gefunden

Ein Leichenfund mitten in der Innenstadt hat Anfang Oktober in Rees für Bestürzung gesorgt. In Höhe des Hauptportals der St.-Mariä-Himmelfahrt-Kirche war ein 30-Jähriger aus Kamp-Lintfort in der Nacht zusammengebrochen und seinen schweren Verletzungen erlegen, die er zuvor bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in der Straße Kirchplatz erlitten hatte. Die Polizei nahm einen 30-jährigen Tatverdächtigen aus Rees vorläufig fest und teilte später mit, dass die Ermittlungen ergaben, dass der Tote in Notwehr erstochen wurde. Zwischen den Männern sei eine private Streitigkeit eskaliert.

Schützenvogel aus dem Jahr 1569 wurde in Rees auf einem Acker gefunden. Foto: Jürgen Vogel, LandesMuseum Bonn / Privat

Platz 3: Sensationeller Fund auf Acker in Rees

Einen sensationellen archäologischen Fund hat ein lizenzierter Sondengänger auf einem Acker in Rees gemacht: einen Vogel. Nicht einmal zehn Zentimeter lang und gut 50 Gramm schwer besteht er aus mehreren getriebenen Silberblechteilen, die zu der Figur zusammengelötet wurden. Auf dem Halsband des Vogels ist die Jahreszahl 1569 eingraviert. Es handelt sich um einen Schützenvogel, der zentral an der Ehrenkette für einen Schützenkönig hing.

Vier Menschen sind bei kurz aufeinander folgenden Unfällen auf der A3 bei Emmerich gestorben. Foto: David Young / dpa

Platz 2: Porsche-Unfall auf der A3 mit vier Toten

Ein tragischer Verkehrsunfall auf der A3 bei Emmerich ereignete sich Ende März, an dem zwei Porsche beteiligt waren. Vier Niederländer sterben, darunter auch ein Ersthelfer. Vermutlich eine Verkettung von regennasser Fahrbahn, nicht angepasster Geschwindigkeit und unglücklichen Umständen hatte zu dem Verkehrsunfall geführt.

Hunderte Zuschauer standen in Rees an der Promenade, um sich das U-Boot anzusehen. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Platz 1: U-Boot fährt über den Rhein

Was für ein Spektakel: Ein U-Boot wird über den Rhein bis ins Technik-Museum Sinsheim-Speyer gebracht. Natürlich kommt es dabei auch an Emmerich und Rees vorbei. Hunderte säumen das Ufer und schauen sich an, wie das originale U-Boot der Bundeswehr am 12. Mai beladen auf einem Schwimmponton vorüberzieht.

