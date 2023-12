Emmerich/Rees: Fortbildung zum Schulseelsorger begonnen

Emmerich/Rees Christoph Iser und Ludger Hogeback werden vom Bistum Münster zu Schulseelsorgern ausgebildet. Welche Aufgaben sie übernehmen.

Kürzlich haben zehn Lehrerinnen und Lehrer sowie fünf Pastoralreferentinnen und -referenten aus dem ganzen Bistum Münster die zweijährige Fortbildung zum Schulseelsorger begonnen. Veranstalter ist das Bistum Münster.

Beratung und Begleitung anbieten

Nach Abschluss der Ausbildung werden sie an den Schulen Beratung und Begleitung anbieten und bei Konflikten vermitteln. Außerdem gestalten die künftigen Schulseelsorger besondere Zeiten im Schuljahr feierlich, stehen in schwierigen Situationen wie Tod und Trauer bei und eröffnen Zeit und Raum für Stille und Gebet. Die Teilnehmenden arbeiten an Förder-, Real- und Sekundarschulen, Gymnasien und Berufskollegs.

Hauptamtliche Kräfte

Insbesondere die Lehrkräfte unter ihnen engagieren sich künftig zusätzlich freiwillig in der Schulseelsorge. Das Bistum Münster unterstützt die laufende Weiterbildung ebenso wie die Arbeit vor Ort. An allen bischöflichen sowie an mehreren weiteren Schulen werden auch hauptamtliche Kräfte des Bistums in der Schulseelsorge eingesetzt. In der Regel sind dies Pastoralreferentinnen und -referenten.

Die Teilnehmer

Folgende Teilnehmer sind dabei (hinter den Namen stehen die Einsatzorte): Christian Damerau, Daniela Evels und Angelika Gebing aus Münster; Philipp Lammering aus Nottuln; Lisa Arends und Katrin Weßeler aus Steinfurt; Mariele Reppenhorst aus Werne; Clemens Hilsmann aus Marl; Fabian Christoph aus Herten; Dorothe Wiegers aus Borken; Christoph Iser aus Rees; Ludger Hogeback aus Emmerich; Hannah Münzebrock und Jens Wehrmann aus Warendorf sowie Elke Willenborg-Fraas aus Vechta.

