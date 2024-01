Emmerich Die Bigband Bajazzo Emmerich feiert 30-jähriges Bestehen. Zwei besondere Konzerte stehen im Jubiläumsjahr an. Das sind die Termine.

30 Jahre alt ist die Bajazzo Bigband Emmerich in diesem Jahr. Das Jubiläum wird mit besonderen Konzerten gefeiert. Und das erwartet die Besucher der Konzerte der Bigband im Bürgerhaus in Rees: Am 20. April gibt die Bigband um 19 Uhr ein Tanzkonzert. An diesem Abend spielen die beiden Bigbands Jazzabo und die Bajazzo unter anderem Jazzklassiker, zu denen die Tanzgruppe Jazz Out aus Nimwegen den Tanz „Lindy Hop“ präsentiert.

Zuschauer können beim „Lindy Hop“ mittanzen

Aber die Besucher dieses Konzerts sollen nicht einfach nur zuhören, sondern dürfen selbst auch tanzen. Die Tanzgruppe gibt in der Umbauphase der Bühne einen kleinen Tanzkurs für „Lindy Hop“. Der Abend endet nicht mit dem Konzertende, sondern anschließend legt noch DJ-Steffen auf. Damit die Konzertbesucher nicht verhungern oder verdursten müssen, ist die Gastronomie auch während des Konzerts geöffnet. Dieses Konzert wird durch die Euregio gefördert.

Der Sänger Tom Gaebel kommt nach Rees. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Am 22. Juni ist Tom Gaebel, der als der deutsche Frank Sinatra bezeichnet wird, bei der Bajazzo zu Gast. Zusammen mit Tom Gaebel erinnert die Bigband eben an jenen Frank Sinatra. Um 20 Uhr im Reeser Bügerhaus wird Tom Gaebel, der als einer der führenden Vokalisten und als der letzte echte Gentleman auf den großen Bühnen der Republik gelte, mit der Bajazzo-Bigband die großen Swing-Klassiker präsentieren, heißt es in der Ankündigung.

Mit 19 habe ich meine erste Sinatra-Schallplatte gekauft und war sofort verliebt in diese Stimme und diese Musik! Tom Gaebel - Sänger

Wie Tom Gaebel seine Liebe zur Musik von Frank Sinatra fand

Von der Kritik als musikalisches Phänomen geadelt, verehren und lieben ihn seine Fans treffend als „Dr. Swing“. „Frank Sinatra hat mich musikalisch beeinflusst wie niemand sonst“, erklärt Gaebel. „Mit 19 habe ich meine erste Sinatra-Schallplatte gekauft und war sofort verliebt in diese Stimme und diese Musik!“ Eine Leidenschaft, die auch den entscheidenden Anstoß für seine eigene Karriere als Sänger gab.

2015 feierte die Welt den 100. Geburtstag von Frank Sinatra. 2024 feiert die Bajazzo Bigband ihren 30. Geburtstag und Frank Sinatra wird schon fast 110 Jahre alt. Die Konzertbesucher können sich auf eine rauschende Geburtstagsfeier am 22. Juni mit Sinatra und der Bigband freuen, die Gaebel bei den Swing-Klassikern auf gewohnt hohem Niveau begleiten wird. Konzertkarten für beide Konzerte gibt es online über Reservix und an allen Reservix Vorverkaufsstellen.

So ist die Bajazzo Bigband entstanden

Die Bigband entwickelte sich aus einem kleinen Kreis von Musikern, die zunächst auf einem Dachboden bei Familie Bohm in Haldern proben durften. Geleitet wurde die junge Band von Robert Wijnands, damals noch Musikstudent in Enschede.

Die Bigband formierte sich nach und nach aus niederländischen und deutschen Musikern, so dass 1994 eine vollständige Bigband-Besetzung den Verein Bajazzo Bigband Emmerich gründen konnte. Die Musiker aus den Kreisen Kleve, Wesel und dem niederländischen Achterhoek musizierten und musizieren noch immer mit viel Leidenschaft zusammen. Zum guten Ton gehören traditionelle Swing-Arrangements, Rock, Funk und Latin-Rhythmen. Auch moderne Kompositionen fehlen nicht. Im Jahr 2007 übergab Robert Wijnands den Taktstock an Christian Mallach, Absolvent der Hochschule für populäre Musik in Arnheim, der als Saxophonist der Bigband angehörte. Wijnands blieb der Bigband treu und spielt bis heute das 1. Tenorsaxofon.

2005 entstand Jazzabo

Die Bigband hat sich in den 30 Jahren ihres Bestehens mit zahlreichen Auftritten im deutsch-niederländischen Grenzgebiet auf Stadtfesten, Open-Air-Veranstaltungen, in Jazzclubs, bei Tanzgalas und Hochzeiten und vor allem eigenen Konzerten zu einer semi-professionellen Bigband entwickelt.

Im November 2005 startete die „kleine Schwester“ der Bajazzo Bigband, die Jazzabo Bigband. Hier wird seitdem jazzinteressierten Musikern die Möglichkeit geboten, selbst in die musikalischen Eigenarten der Bigband-Musik einzutauchen. Die musikalische Förderung der Jazz-Beginner übernahm ebenfalls Christian Mallach.

