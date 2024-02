Emmerich/Rees: Volksbank mit Wachstum trotz Rezession

Emmerich/Rees Die Volksbank Emmerich-Rees erwirtschaftete in 2023 ein moderates Wachstum. So hoch wird die Dividende für die Mitglieder ausfallen.

Deutschland steckt in einer Rezession. Aber die Volksbank Emmerich-Rees kann sich dennoch über gute Zahlen in 2023 freuen. „Wir haben attraktive Konditionen. Und wir waren im Vergleich in einem NRZ-Bericht auch mal vorne dabei. Das ist erfreulich“, sagt Holger Zitter, demnächst scheidender Vorstand, beim Blick auf die vorläufigen Zahlen. Beim Einlagengeschäft habe man ein Volumen von 605 Millionen Euro erzielt, ein plus von sieben Millionen oder 1,2 Prozent.

Gestoppte Wohnbauförderung wirkt sich aus

Die Forderungen an Kunden beliefen sich auf 1,082 Millionen Euro, ein plus von 25 Millionen Euro oder 2,3 Prozent. Ja, ein Plus, „aber wir hatten uns mehr erhofft“, so Zitter. In der Vergangenheit war dieser Sektor durch den Wohnungsbau geprägt. Das aktuelle Zinsniveau von vier Prozent sei „langfristig betrachtet ausgesprochen niedrig“.

Holger Zitter kann sich die Entwicklung erklären, fühlt sich dabei wie bei einer Münzwäsche: Von heute auf morgen stoppte die Politik die Bauförderung, was schnell mal zehn Prozent des Volumens ausmache. Schluss mit dem warmen Geldregen. Dann merkte die Politik, dass dies vielleicht die falsche Entscheidung war, kündigte neue Förderungen an. „Seither warten alle auf die Förderung, aber es tut sich nichts“, sagt Zitter. Und es sei absehbar, dass der nächste Jeton für die Münzwäsche, gerade mal zehn Sekunden Warmes bringen werde. Er sagt: „Wir bräuchten die Fördermittel im Grunde nicht. Dann hätten alle Klarheit.“ Lediglich im sozialen Wohnungsbau wären Förderungen nötig.

22.769 Mitglieder stehen im Mittelpunkt

Die Immobilien seien im Wert zehn Prozent günstiger geworden, was auch gerechtfertigt sei. Altimmobilien seien schließlich zu renovieren. Die Volksbank unterstützte hier Wohnungseigentümergemeinschaften.

Den genossenschaftlichen Blick eröffnete Ralf van Bruck, der andere scheidende Vorstand, denn die Mitglieder stünden bei einer Genossenschaftsbank im Mittelpunkt: „Das ist unsere DNA. Die Mitglieder arbeiten mit uns zusammen.“ Von rund 39.000 Kunden seien 22.769 Mitglied; 808 Neumitglieder zähle die Voba, bei 700 Abgängen handele es sich vor allem um demographische Entwicklungen.

Dividende steigt auf 4,25 Prozent

Die Dividende beträgt 4,25 Prozent (Vorjahr: 3,75 %), was insgesamt 200.000 Euro ausmacht. Jene, die besonders viel mit der Volksbank machen, profitieren von der genosschenaftlichen Ausschüttung, die mit 450.000 Euro zu Buche steht. Zusammen sind das 650.000 Euro, was eine rund 14-prozentige Rendite auf die Geschäftsguthaben bedeute, rechnet van Bruck vor.

Ein Tipp vom künftigen Volksbank-Vorstand Peter Schau: Der Live-Rechner auf der Internetseite (noch Vorjahresdaten) zeigt, wie stark man beteiligt wird, wenn man mehr mit der Volksbank macht.

Filiale Millingen öffnet Ende des Quartels

Für 2024 erwartet die Volksbank ein moderates Wachstum vergleichbar zu 2023, erklärte van Bruck. Sachkosten und Tariflöhne werden steigen: „Das werden wir nicht vollständig an unsere Kunden weitereben.“

Gute Nachricht für alle Kunden in Millingen: Nach der Automatensprengung im Juli liegt der Wiederaufbau im Zeitplan. „Wir gehen von einer Wiedereröffnung Ende des ersten Quartals aus“, so der künftige Vorstand Michael Pohlmann.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg