Emmerich/Rees: Zwei Festnahmen auf der Autobahn A3

Kreis Kleve In Emmerich und Rees wurden auf A3-Rastplätzen Straftäter verhaftet. Auch am Flughafen Weeze ging der Polizei eine Gesuchte ins Netz.

Am vergangenen Wochenende konnte die Bundespolizei mehrere Haftbefehle vollstrecken. Eine Streifenwagenbesatzung überprüfte am Freitagmorgen, 15. Dezember, um 1:30 Uhr, auf der Bundesautobahn A3 am Rastplatz Wittenhorst in Rees einen 46-jährigen Niederländer.

Haftbefehl wegen Betrug

Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft Münster mit einem Haftbefehl wegen Betrug gesucht wird. Hiernach musste der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 2500 Euro bezahlen oder eine 50-tägige Haftstrafe verbüßen.

Da der Niederländer die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle zum Haftantritt in das Gefängnis in Kleve gebracht.

Einschleusen von Ausländern

Am Samstagnachmittag, 16. Dezember, um 17 Uhr überprüfte eine Streife im Rahmen der Grenzüberwachung auf der Bundesautobahn A3 in Emmerich einen 35-jährigen Niederländer am Rastplatz Kattenhorst. Ein durchgeführter Datenabgleich ergab, dass die Staatsanwaltschaft Dresden ihn wegen gewerbsmäßigem Einschleusen von Ausländern mit Haftbefehl suchte.

Die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe von 53 Tagen konnte der Mann durch Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 795 Euro abwenden. Er durfte dann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen weiterreisen.

Grenzpolizeilichen Einreisekontrolle am Flughafen

Am Flughafen Niederrhein in Weeze kontrollierte die Bundespolizei am Sonntag um 15.15 Uhr eine 53-jährige Albanerin im Rahmen der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Tirana. Bei Überprüfung der Personalien wurde ermittelt, dass gegen sie ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung der Staatsanwaltschaft Würzburg wegen unerlaubten Aufenthalt im Bundesgebiet vorliegt.

Haftstrafe von zehn Tagen offen

Hiernach musste die Frau noch eine Haftstrafe von zehn Tagen verbüßen oder ersatzweise 100 Euro Strafe bezahlen. Die Geldstrafe konnte vor Ort durch die Verurteilte entrichtet werden. Nach Abschluss der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der Albanerin die Weiterreise gestattet.

