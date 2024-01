Emmerich: Rege Nachfrage bei neuer Initiative Zeit für mich

Emmerich Menschen, die sich einsam fühlen, können zu den Treffen der neuen Initiative Zeit für mich kommen. So lief es bei der Premiere.

Zum Start der Initiative Zeit für mich hat jüngst das erste Frühstück für Menschen, die sich einsam fühlen und Kontakte knüpfen möchten, in der Bäckerei Gottschling in Emmerich stattgefunden. Es bestand reges Interesse, sodass die Praxis Ego@vita zunächst nicht alle Anmeldungen annehmen konnte.

Thematisch ging es den teilnehmenden Menschen vorwiegend um den Umgang mit Einsamkeit nach der Corona-Pandemie, häufig auch nach dem Tod des Ehepartners. Es zeigte sich ein starkes Interesse an einer Möglichkeit des Austauschs und an Trauerberatung für Witwen und Witwer, die in Emmerich bisher oft nicht wissen, wo eine geeignete Anlaufstelle für sie ist und wie sie mit Gleichgesinnten in Kontakt treten können.

Nächstes Treffen am 10. Februar

Ilona Brockman und Eva Endejan betreuen die Initiative Zeit für mich. Fotos: Ego@vita Foto: NRZ

Bei Interesse an einem Workshop für Hinterbliebene können Interessierte sicher gerne in der Praxis Ego@vita unter 02822/9757567 melden. Da der Wunsch nach einem regelmäßigen Austausch deutlich wurde, findet das Frühstück nun einmal im Monat statt. Für den 10. Februar werden noch Anmeldungen entgegengenommen.

Mit Einstieg von Eva Endejan, die seit dem 1. Januar als Diplompädagogin die Praxis unterstützt, gibt es auch weitere Angebote in den Bereichen Trauerbewältigung, Suchtberatung, Beratung bei Einsamkeit und unerfülltem Kinderwunsch. Ein Workshop zum Thema Umgang mit Gefühlen und ein Angebot für Männer finden im Februar statt, nähere Infos finden Sie auf der Homepage www.egoETvita.com.

