Emmerich: Sie stillt Jecken auf den Sitzungen den Durst

Emmerich Auf den Karnevalssitzungen im Kapaunenberg in Emmerich kellnert ein neues Team. Wer hinter der Gastronomie im Schützenhaus steckt.

Er ist Emmerichs gute Karnevalsstube: der Saal Kapaunenberg. Viele Emmericher Vereine und auch das Groß Emmericher Carnevals Komitee (Geck) feiern hier in der fünften Jahreszeit mit den Jecken der Stadt auf ihren Sitzungen. Aktuell ist der Saal quasi jedes Wochenende belegt. Auf der Bühne wird getanzt, gesungen und gelacht. Im Publikum ebenso. Sicherlich den vielen Besuchern nicht entgangen sein wird: Ein neues Team sorgt im Saal dafür, dass keine Kehle trocken bleibt. Und auch den ein oder anderen kleinen Snack für Zwischendurch bereithält.

Zwei eigene Veranstaltungen Nach dem Sitzungskarneval im Kapaunenberg haben Revse Akyel und ihr Team aber noch keine Zeit zum Verschnaufen. Denn sie selbst laden zu zwei Veranstaltungen auf dem Bölt ein. „Party Time“ heißt es nämlich Altweiber und Tulpensonntag an der Speelberger Straße 115 in Emmerich. Altweiber, 8. Februar, wird ab 18.11 Uhr im Kapaunenberg gefeiert. Natürlich bekommt jede Dame einen Klopfer gratis. Im Vorverkauf kosten die Karten zehn Euro, an der Abendkasse zwölf Euro. Einlass ist ab 16 Jahren. Tulpensonntag, 11. Februar, öffnet sich der Saal um 14.11 zur Party nach dem Umzug. Auch hier sind alle ab 16 Jahren eingeladen mitzufeiern. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für zwölf Euro, an der Abendkasse dann für 15 Euro. Bei beiden Veranstaltungen werden bekannte Emmericher DJs auflegen. Zudem wird die Prinzengarde erwartet. Karten gibt es im Grünen Warenhaus, im Schützenhaus Kapaunenberg, in der Gaststätte zum Raben und bei Haargeflüster.

„Wir freuen uns, dass wir für die Karnevalszeit jemanden aus Emmerich gefunden haben, der die Bewirtung übernimmt“, sagt Rainer Otten. Vier Bewerber hätte es im Vorfeld gegeben, so der Direktor der St. Sebastian-Schützenbruderschaft Emmerich. Eine Bewerbung hätte dabei besonders aufgrund des beigefügten Konzeptes überzeugt: Und so erhielt Revse Akyel den Zuschlag.

Mit viel Herzblut dabei

Revse Akyel ist in Emmerich geboren und aufgewachsen. Und ein bekanntes Gesicht in der Gastro-Szene der Stadt. „Ich bin quasi eine Herzblut-Nebenbei-Gastronomin“, sagt die 41-Jährige lachend. Denn ein eigenes Lokal hat sie nicht. Sie kellnert seit 24 Jahren in Emmerich. „Vorwiegend in griechischen Restaurants“, so Akyel. So servierte sie bereits im Restaurant Achilles an der Baustraße in Emmerich oder auch in der Gaststätte Syrtaki an der Christoffelstraße 3. „Viele werden mein Gesicht daher kennen.“

Ich bin quasi eine Herzblut-Nebenbei-Gastronomin Revse Akyel, - Bewirtet auf den närrischen Sitzungen im Kapaunenberg die Gäste

Aber nicht nur ihres. „In meinem Team sind viele bekannte Emmericher Gesichter“, sagt Akyel, die hauptberuflich in Kleve als Vertriebsdisponentin arbeitet. Hätte sie nicht das Team aus erfahrenen Servicekräften hinter sich, mit denen sie schon auf den Oktoberfesten in Xanten und Geldern für den Service gesorgt hat, „hätte ich diese Aufgabe nicht übernommen. Sie alle haben mich ermutigt. Und nun rocken wir das hier.“

Die Premiere Die Premiere Ausgelassen feiern Karnevalisten auf der EKV Sitzung in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Die Premiere Ausgelassen feiern Karnevalisten auf der EKV Sitzung in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Die Premiere Ausgelassen feiern Karnevalisten auf der EKV Sitzung in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Die Premiere Ausgelassen feiern Karnevalisten auf der EKV Sitzung in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Die Premiere Ausgelassen feiern Karnevalisten auf der EKV Sitzung in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Die Premiere Ausgelassen feiern Karnevalisten auf der EKV Sitzung in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Die Premiere Ausgelassen feiern Karnevalisten auf der EKV Sitzung in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Die Premiere Ausgelassen feiern Karnevalisten auf der EKV Sitzung in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Die Premiere Ausgelassen feiern Karnevalisten auf der EKV Sitzung in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Die Premiere Ausgelassen feiern Karnevalisten auf der EKV Sitzung in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Die Premiere Ausgelassen feiern Karnevalisten auf der EKV Sitzung in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Die Premiere Ausgelassen feiern Karnevalisten auf der EKV Sitzung in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Die Premiere Ausgelassen feiern Karnevalisten auf der EKV Sitzung in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Die Premiere Ausgelassen feiern Karnevalisten auf der EKV Sitzung in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Die Premiere Ausgelassen feiern Karnevalisten auf der EKV Sitzung in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Die Premiere Ausgelassen feiern Karnevalisten auf der EKV Sitzung in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Die Premiere Ausgelassen feiern Karnevalisten auf der EKV Sitzung in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Die Premiere Ausgelassen feiern Karnevalisten auf der EKV Sitzung in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Die Premiere Ausgelassen feiern Karnevalisten auf der EKV Sitzung in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Die Premiere Ausgelassen feiern Karnevalisten auf der EKV Sitzung in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Die Premiere Ausgelassen feiern Karnevalisten auf der EKV Sitzung in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Die Premiere Ausgelassen feiern Karnevalisten auf der EKV Sitzung in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Die Premiere Ausgelassen feiern Karnevalisten auf der EKV Sitzung in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Die Premiere Ausgelassen feiern Karnevalisten auf der EKV Sitzung in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Die Premiere Ausgelassen feiern Karnevalisten auf der EKV Sitzung in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Die Premiere Ausgelassen feiern Karnevalisten auf der EKV Sitzung in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Die Premiere Ausgelassen feiern Karnevalisten auf der EKV Sitzung in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Die Premiere Ausgelassen feiern Karnevalisten auf der EKV Sitzung in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Die Premiere Ausgelassen feiern Karnevalisten auf der EKV Sitzung in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Die Premiere Ausgelassen feiern Karnevalisten auf der EKV Sitzung in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Die Premiere Ausgelassen feiern Karnevalisten auf der EKV Sitzung in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

ist bereits geglückt. Die erste karnevalistische Veranstaltung im Kapaunenberg für diese Session ging schon über die Bühne. „Es war einfach toll, zu sehen, wie hier gefeiert wird.“

Bier wird selbst gezapft

Die Emmericherin ist ehrlich. „Karneval ist schon eine große Hausnummer. Vor allem, wenn der Saal voll ist. Und klar, das ein oder andere kann immer noch verbessert werden.“ Aber im Großen und Ganzen verlief alles für eine Premiere gut. „Als Emmericher Kind will man ja selbst schon, dass es auch gut läuft.“ Vor allem ein Wagnis ging sie dabei ein. „Oftmals ist die Frage, ob man selbst zapft oder Flaschenbier serviert.“

Josef Kremer (v.l.), Joachim Stelzig, Revse Akyel, Andreas te Poel, Martin Stevens und Rainer Otten freuen sich, dass die Jecken gern im Kapaunenberg feiern. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Das Team wurde ermutigt, Bier vom Fass zu zapfen. Ein Vorschlag, der nicht nach hinten losging. Frischgezapftes wurde gekonnt unter die Narren gebracht. So wie kleine Snacks. „Diese bieten wir nun auch an“, berichtet Akyel. Kleine Frikadellen, Schnitzel und Würstchen liefert zu jeder Sitzung Carlo Bach frisch. Passende Backwaren – etwa auch Brezel – kommen ebenso aus Emmerich.

Zusammenarbeit mit Emmerichern

„Mir war wichtig, dass ich mit möglichst vielen Emmericher Firmen zusammenarbeiten kann“, so die 41-Jährige. Leider sei ihr dies nur bei einer Sache nicht geglückt: Die Getränke stammen von einem Lieferanten aus Kleve. Auch wenn sie selbst weder in einem Karnevalsverein, noch in einem Schützenverein aktiv war oder ist: „Ich selbst habe immer gern Karneval im Kapaunenberg gefeiert“, sagt Revse Akyel.

Ausgelassen feiern die Karnevalisten im Kapaunenberg. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Nun sorgen sie und etwa 18 weitere Leute im Team – je nach Auslastung – dafür, dass andere munter Party machen können. Und das natürlich ebenso nach den eigentlichen Sitzungen auf den After-Show-Partys. Die Tage sind also lang. Zudem muss vor den Sitzungen natürlich entsprechend der Saal hergerichtet und eingedeckt werden.

Viel Unterstützung

Neben ihrem Team hat Revse Akyel aber ihre Familie, die sie gut unterstützt. Ebenso wie die Sebastianer-Schützen. Ohne Josef Kremer, der als stellvertretender Direktor der Schützen quasi jede Schraube im Kapaunenberg kennt, „wären wir manchmal aufgeschmissen.“ Alles in allem also eine perfekte Symbiose – zumindest in der Karnevalszeit.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg