Kirche Emmerich: So kalt bleiben die Kirchen in diesem Winter

Emmerich Letzten Winter wurde durch das Bistum die Temperatur in den Kirchen Emmerichs gedrosselt. Müssen Kirchgänger weiterhin bibbernd beten?

Bibbern beim Beten? Wer sich in Emmerichs Kirchen vergangenen Winter nicht warm angezogen hat, war damit konfrontiert. Denn im Zuge der Energiekrise hatte das Bistum Münster vorgegeben, die Temperatur in den Kirchen in den Wintermonaten auf 8 Grad zu begrenzen. „Wie schon im letzten Winter halten wir uns auch in diesem Jahr an die Vorgabe“, so Egide Muziazia.

Diese Entscheidung sei nicht leichtfertig getroffen, sondern beruhe auf veränderten Realitäten. „Wir verstehen, dass dies für viele unangenehm sein kann“, so der Pfarrer von St. Vitus. Um die Situation während der Gottesdienste so angenehm wie möglich zu gestalten, habe man Maßnahmen ergriffen. Der Kirchenvorstand hat warme Decken angeschafft, die während der Gottesdienste zur Verfügung stehen. Er ruft auf, davon auch bitte Gebrauch zu machen.

Kapellen in Seniorenheimen werden weiterhin gut geheizt

Auch in der Seelsorgeeinheit St. Christophorus/St. Johannes wird so verfahren. Es ändert sich auch hier nichts im Vergleich zum vergangenen Winter. Die großen Stadtkirchen sowie die Kirchen auf dem Land werden im Winter weitgehend unbeheizt bleiben. Lediglich zu besonderen Ereignissen, wie Konzerten oder an den Weihnachtsfeiertagen, werden die Kirchen temperiert werden, teilt die Seelsorgeeinheit mit.

Ab sofort werden wieder Decken ausliegen, die zum Gottesdienst benutzt werden können. Es empfiehlt sich warme Kleidung. „Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahmen“, so die Seelsorgeeinheit in einer Mitteilung. Die Kapellen in den Seniorenheimen Augustinus und Willikensoord sowie die Kapelle im Willibrordspital werden weiterhin gut geheizt sein

