Emmerich: So läuft die Sternsinger-Aktion 2024 ab

Emmerich Die Sternsinger-Aktion in der Gemeinde St. Christophorus findet an verschiedenen Terminen statt. Wann die Kinder durch Emmerich ziehen.

Mit dem Segenszettel und dem Kreidezeichen 20*C+M+B+24 bringen die Mädchen und Jungen in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen. Gleichzeitig sammeln die Sternsinger für benachteiligte Kinder in aller Welt und werden damit selbst zu einem wahren Segen.

Die Sternsingeraktion in der Gemeinde St. Christophorus findet an folgenden Terminen statt: Donnerstag, 4. Januar 2024, steht von 15 bis 17 Uhr das Einkleiden und die Vorstellung der Aktion an. Freitag, 5. Januar, ab 9 Uhr werden die Sternsinger öffentliche Institutionen besuchen und am Samstag, 6. Januar, ab 10 Uhr steht der Besuch der angemeldeten Privathaushalte mit Einholungsgottesdienst um 17 Uhr in Liebfrauen auf dem Plan.

Unterstützung für die Sternsinger gesucht

Für die Aktion sucht die Gemeinde noch Mädchen und Jungen, sowie Jugendliche und Erwachsene, die sich als Segensbringer bzw. Helfer engagieren möchten. Wer mitmachen möchte, melde sich bitte bis zum 26. Dezember per Email bei Mirjam Hamacher, Pastoralassistentin (hamacher-m@bistum-muenster.de), oder per WhatsApp an Mareike Hübbers 0172/729 33 41 an.

Wer gerne den Segen von den Sternsingern persönlich zu Hause erhalten möchte, melde sich bitte bis zum 26. Dezember 2023 an. Möglich ist dies per Email an Mirjam Hamacher, Pastoralassistentin (hamacher-m@bistum-muenster.de) oder per WhatsApp an Mareike Hübbers 0172/729 33 41. Vom 1. bis 4. Advent liegen auch diese Besuchswunschzettel in unseren Kirchen aus.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Emmerich, Rees und Isselburg

Emmerich: Planungen für neue Wasserstoff-Leitung nach Bocholt

Rees: Was die Abfallentsorgung 2024 kosten soll

Emmerich: Drogen im Wert von einer Million Euro entdeckt

Emmerich: Hier geht‘s jeden Tag zum Gewinn im Lions-Adventskalender

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg