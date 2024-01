Emmerich: So viele Narren waren beim Prinzentreffen

Emmerich Beim 35. Internationalen Prinzentreffen auf der MS Rhein Energy herrschte beste Stimmung. Dabei wackelte das Event aus diesem Grund.

Tolle Stimmung beim Treffen der Prinzen auf dem Rhein! Noch vor einer Woche wurde gezittert, ob es die MS Rhein Energie bei Hochwasser von Köln unter den Brücken hindurch bis Emmerich schaffen könnte. Aber das Schiff stach am Sonntag planmäßig vom Steiger an der Martinikirche „in See“.

Hier bekommt der Emmericher Prinz Steffen I. einen Orden verliehen. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

1650 närrische Passagiere, mehr geht nicht

Mit dem offiziellen Empfang der Tollitäten auf dem Oberdeck startete das 35. Internationale Prinzentreffen. Nach Geck-Präsidenten Dominik Kilch sprach auch Emmerichs Bürgermeister Peter Hinze Grußworte an die Gäste aus Deutschland und den Niederlanden. Kilch meinte „Seid froh, dass Ihr hier seid. Wir hätten noch viel mehr Karten verkaufen können. Aber die MS Rhein Energie darf nur 1650 Passagiere mitnehmen.“

In diesem Jahr kamen prinzliche Vertreter von 16 Karnevalsvereinen und das Dreigestirn aus Oberodenthal im bergischen Land zusammen. Die Odenthaler hatten mit zwei Stunden Fahrzeit die weiteste Anreise; die sechs niederländischen Vereine kommen aus den Nachbarorten. Aus ´s-Heerenberg kamen Prinz Arien I. und Präsident Ekhard, der im vergangenen Jahr erster deutscher Prinz dort war. Die Delegation aus Kleve brachte mit Prinz Benedikt den 3. Emmericher Prinzen an Bord, so Kilch. Denn Benedikt wurde in Emmerich geboren.

Was für ein närrisches Panorama auf der MS Rhein Energy zum Gardetanz. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Um 11 Uhr war das Schiff voll

Die maximale Besucherzahl war tatsächlich gegen 11 Uhr erreicht. Funken, Adjudanten, Präsidenten, Gardeoffiziere in Uniformen in allen Farben und viele schick gekleidete Zivilisten aus insgesamt 60 Karnevalsvereinen waren an Bord. Auf dem Oberdeck spielte die niederländische Stimmungsband De Deur Dweilers aus Angeren mit großer Spielfreude auf ihren Blasinstrumenten mitreißende Musik von den Beatles bis heute und wurde immer mit viel Applaus belohnt.

Unten im großen Saal spielten die Geck-DJs Hits, Tanzmusik, Karnevalslieder in gekonnter Mischung. So tummelten sich auf der Tanzfläche viele Prinzenpaare, eines schmucker als das andere und jede Menge anderer Tänzer. Überall waren gutgelaunte närrische Partygäste unterwegs. Sehr beliebt waren Selfies oder Fotos mit den beiden Emmericher Prinzen Steffen I. und Thorsten I. – im Original oder als Pappaufsteller. Vereine ohne Prinz, zum Beispiel aus Rees oder Bienen, waren natürlich vertreten.

Die tolle Party auf dem Schiff ist ein Argument, Prinz zu werden

Das ist die MS Rhein Energy Die MS Rhein Energie gehört zur Flotte Köln-Düsseldorfer. Sie ist ein reines Partyschiff. Mit 92 m Länge und 19 m Breite ist der Katamaran zwar nicht metermäßig das größte, hat aber mit maximal 1650 Passagieren das größte Fassungsvermögen aller Partyschiffe in Europa. Um mehr Spielraum in der Höhe zu haben, kann die Brücke hydraulisch abgesenkt werden. Die feste Crew besteht aus 30 Personen, die auch an Bord übernachten. Davon sind sieben im nautisch-technischen Bereich tätig, die übrigen für Küche, Service etc. zuständig. Für die gecke Party in Emmerich wurde das Personal auf 55 Menschen aufgestockt. Kapitän Patrick Gereke, eigentlich Brandenburger, hatte bis zu 16 verschiedene Nationalitäten gleichzeitig in der Mannschaft. „Dann gibt es bei den vorgeschriebenen Sicherheitstrainings Übersetzer. Im Alltag wurschtelt man sich mit Englisch durch.“ Er bildet aus und hat einen Azubi zum Binnenschiffer an Bord, einen Schülerpraktikanten und zwei Matrosen, die sich auf die Streckenprüfung als Kapitän vorbereiten.

An den Besuchern ließ sich durchaus die Vielfalt, die Emmerich ausmacht, erkennen. Die erwähnte auch Peter Hinze und sprach stolz davon, dass das Schiff zwar aus Köln käme „aber dort gibt es so ein Prinzentreffen wie hier nicht“. Lachend erklärte er: „Vom Hörensagen erfuhr ich, dass manche Paare nur Prinz werden wollen, weil es auf dem Schiff diese tolle Party gibt!“

Ausgelassen feiern Narren und Närrinnen auf dem 35. Prinzentreffen auf MS Rhein Energie in Emmerich. Foto: Thorsten Lindekamp / FUNKE Foto Services

Natürlich war bestens für Getränke gesorgt. Entgegen anders lautender Gerüchte gab es als Bier nicht nur Sion-Kölsch. Jedoch erfreuten sich die Sion-Fässchen zum Selbstzapfen bei Gruppen großer Beliebtheit. Vom Mitsingen der Lieder, vielem Gelächter und Gesprächen wäre sonst die Kehle ausgetrocknet. Hungrige stärkten sich an Würstchen, Wraps und anderem, denn erst gegen 16 Uhr legte das Narren-Schiff wieder in Emmerich an. Die internationale Route führte zwischen Pannerdenschem Kanal bis zur Reeser Rheinbrücke.

