Emmerich: So viele Wohngeld-Fälle sind unbearbeitet

Emmerich Seit neuem Gesetz hat sich bei der Stadt ein Bearbeitungsrückstand beim Wohngeld ergeben. Mehr Fälle auch bei anderen Sozialleistungen.

Immer mehr Fälle hat die Stadt Emmerich bei den Sozialleistungen zu bewältigen. Frank Schaffeld, noch recht neuer Leiter des Fachbereiches Arbeit und Soziales, hat im Sozialausschuss der Politik aufgezeigt, wie sich die Lage darstellt. Beim neuen Wohngeld hat sich gar ein deutlicher Bearbeitungsstau ergeben.

Wir sind mit einer Stellenbesetzung zu Gange, um der Antragsflut gerecht zu werden. Frank Schaffeld, Leiter des Fachbereiches Arbeit und Soziales

Wurden in 2022 noch 269 Anträge nach dem Wohngeldgesetz bewilligt, so waren das in 2023 schon 336. Allerdings sind weitere 300 Fälle noch unbearbeitet. Und Schaffeld geht von weiteren 120 Fällen ein, die noch eingehen werden in diesem Jahr. Also kann von einer Verdreifachung gesprochen werden. „Wir sind mit einer Stellenbesetzung zu Gange, um der Antragsflut gerecht zu werden“, erklärte der Fachbereichsleiter. Bei allen Leistungsfällen im SGB II und SGB XII seien die Anträge dahingehend zu überprüfen, ob durch das Wohngeld der Leistungsbezug beendet werden kann.

Frank Schaffeld berichtete im Sozialausschuss. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Auch beim Bürgergeld gibt es mehr zu tun. 1060 Bedarfsgemeinschaften mit 2045 Personen hat das Sozialamt in 2023 betreut. Im Vorjahr waren es 1009 BG mit 1876 Personen. „Die Arbeitsmarktintegration ist nicht unwesentlich“, nennt Schaffeld einen Schwerpunkt der Arbeit.

Beim Asylbewerberleistungsgesetz wurden in 2023 bereits 115 Bedarfsgemeinschaften (BG; Haushalte) gezählt, in 2022 waren es noch 81, in 2021 und 2020 nur 67 und 64, während in 2019 noch 75 BG zu Buche standen. Und bei der aktuellen Zahl seien die Ukrainer nicht berücksichtigt, weil der Gesetzgeber diese Gruppe in den Bereich SGB II zugeordnet hat.

SGB XII – immer mehr Menschen brauchen Unterstützung im Alter

Beim SGB XII, wo es vor allem um die Hilfe zum Lebensunterhalt (48 Fälle) und die Grundsicherung im Alter sowie bei Erwerbsminderung geht (407 Fälle), sei eine kontinuierliche Steigerung zu verzeichnen: „Vor allem im Alter“, so Schaffeld. 2019 waren es noch insgesamt 369 Fälle.

Beim Unterhaltsvorschuss gab es einen Rückgang. Nach vier Jahren des Anstiegs von 427 Fällen in 2019 auf 470 Fälle in 2022, stehen in 2023 bisher 453 Fälle zu Buche.

