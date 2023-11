Emmerich: Sparkasse bietet Energiecheck für Hausbesitzer

Emmerich Sparkasse Rhein-Maas bietet Energiecheck für alle Hausbesitzer mittels Thermografie-Verfahren an – Terminreservierung erforderlich

In Zeiten hoher Energiekosten ist es ratsam, die eigene Immobilie energetisch auf einem modernen Stand zu halten. Somit ist gewährleistet, dass keine unnötigen Energiekosten entstehen. Deshalb empfiehlt sich ein Energiecheck für die eigenen vier Wände, vor allem dann, wenn die Immobilie bereits etwas in die Jahre gekommen ist. Die Sparkasse Rhein-Maas bietet deshalb erneut in Kooperation mit einem Fachunternehmen im Januar und Februar 2024 die Möglichkeit zur Durchführung eines solchen Checks mittels Thermografie-Verfahren an.

Die Infrarot-Bild-Analyse beinhaltet mindestens sechs Außenaufnahmen des Gebäudes mit individueller Dokumentation, die Identifikation von Wärmebrücken und Wärmeverlusten, Erkennung von Durchfeuchtungen bzw. Leckagen sowie das Aufzeigen von undichten Türen und Fenstern. Aufgrund der Ergebnisse erfolgen anschließend individuelle Modernisierungshinweise / -empfehlungen sowie Tipps zur Behebung von Schwachstellen.

Sparkassenkunden zahlen für kompletten Check 109 Euro

Sparkassenkunden zahlen für den kompletten Energiecheck den Sonderpreis von 109 Euro, für Nicht-Kunden fallen Kosten in Höhe von 149 Euro an. Das Angebot gilt für Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie gewerbliche Immobilien.

Eine Anmeldung ist schnell und unkompliziert ausschließlich über die Internetseite www.skrm.de/thermografie bis zum 15. Dezember dieses Jahres erforderlich. Das Kontingent ist begrenzt – deshalb lohnt sich eine zeitnahe Anmeldung. Nach Eingang der Anmeldungen werden anschließend gezielte Termine mit den Immobilien-besitzenden vereinbart und weitere Einzelheiten besprochen.

Informationen und Tipps findet man auf der Internetseite der Sparkasse

Informationen und Tipps zum Thema Modernisierung hält die Sparkasse Rhein-Maas zusätzlich auf Ihrer Webseite unter www.sparkasse-rhein-maas.de bereit. Die Expertinnen und Experten des Immobiliencenters der Sparkasse beraten darüber hinaus individuell über mögliche Fördermöglichkeiten bei der energetischen Modernisierung und helfen bei der optimalen Finanzierung dieser Maßnahmen. Die Vereinbarung eines Beratungstermins hierfür ist unter der Rufnummer 02821/7110-0 möglich.

