Emmerich: Spedition Langanke will zu Convent ziehen

Emmerich Die Vrasselter Tranditionsspedition Langanke möchte bis Ende 2024 ihren Fuhrpark zu Convent nach Emmerich verlegen. Die Gründe.

Und wieder kommt ein Zug. Wer „mal eben schnell“ zur Spedition Langanke nach Vrasselt fahren möchte, der hat die Rechnung nicht mit der Deutschen Bahn gemacht: In Geduld übt sich, wer auf die andere Seite der Betuwe-Strecke möchte. Mal kommt ein ICE, mal die Regionalbahn und immer häufiger: die Güterzüge.

Bei den ICEs weiß man ja mittlerweile, wann sie fahren. Aber beim Nah- und Güterverkehr kann man die Uhr einfach nicht danach stellen Manfred Langanke

Manfred Langanke kennt die Situation: „Bei den ICEs weiß man ja mittlerweile, wann sie fahren. Aber beim Nah- und Güterverkehr kann man die Uhr einfach nicht danach stellen“, sagt er schmunzelnd. Langanke führt in Emmerich-Vrasselt die gleichnamige Traditionsspedition, die seit 1946 Waren durch Deutschland und die Benelux-Länder fährt. Immer wieder stehen seine Fahrer vor der geschlossenen Schranke und müssen warten. Doch wenn es nach dem Firmenchef geht, gibt es bald eine Lösung: Zum Ende des kommenden Jahres möchte der 55-Jährige seinen Betrieb verlegen: Die zwölf Lkw sollen bei Convent stehen, mit der Betriebsleitung möchte Langanke an die Grüne Straße nach Praest in ein Büro ziehen.

Das Grundstück wird bereits vom Makler beworben

Spediteur Manfred Langanke möchte seinen Betrieb gerne verlegen und die Lkw zu Convent verlagern. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Die bevorstehende Unternehmensentscheidung hat aber nicht nur mit den künftigen Arbeiten an der Bahnlinie zu tun, sagt der Geschäftsführer. Er und seine Frau haben auch keinen Betriebsnachfolger und streben daher einen Ortswechsel an. Das Grundstück wird bereits vom Maklerbüro Bischop Immobilien am Markt beworben: 7000 Quadratmeter umfassen Betriebsstätte und die beiden Wohnhäuser, inklusive sieben Pferdeboxen.

In den Planungen für die Betuwe-Route ist der Unternehmer bislang kaum einbezogen worden. Ein paar Gespräche habe es bislang gegeben und Langanke hat seine Einwendungen im Rahmen des bisherigen Planfeststellungsverfahrens eingebracht. Am Bahnweg sollen das dritte Gleis und eine Lärmschutzwand errichtet werden. Und zwischen Langanke und dem Vrasselter Friedhof wird eine Schwerlastunterführung gebaut, die auch für Lkw und Traktoren geeignet sein wird. Der Verkehr wird dann über den Auweg, der jetzt noch eine kleine Anliegerstraße ist, und einem Feldweg Richtung Grüne Straße nach Praest führen. So ist es bislang vorgesehen.

Das Grundstück ist vielfältig nutzbar

Bereits Ende August wurde im Ausschuss für Stadtentwicklung Emmerich über die Situation der Spedition diskutiert. Damals wurden auch über die Bedenken Langankes besprochen, dass während der Bauphase sein Betrieb nicht mehr zugänglich ist. Daher wird eine kleine Stichstraße von seinem Betrieb zum Auweg nötig sein, damit die Lkw das Betriebsgelände auch während der Bauphase erreichen können.

Aber möglicherweise ist die Spedition Langanke bis dahin schon umgezogen, wenn es einen Interessenten für das Gelände am Bahnweg gibt. Die ersten Gespräche habe es schon gegeben. Das Areal sei vielfältig nutzbar: Entweder für einen Gewerbebetrieb, zum Beispiel für Landschaftsgärtner, als Abstellfläche für Wohnwagen oder aber auch Pferdefreunde könnten an dem Grundstück ihre Freude haben.

Die Kosten für Spediteure steigen stetig

Langanke möchte die Spedition auf jeden Fall noch weiterführen. Mit 55 Jahren könne man schließlich noch nicht in Rente gehen. Und Fuhrunternehmen sind überall in Deutschland gefragt: Es gibt branchenweit einen Mangel an Lkw-Fahrern, um Waren pünktlich zu verteilen. Seit vielen Jahren fährt Langanke für die heimische Industrie regionale Touren.

Einfach sei das Speditionsgeschäft nicht. Die Kosten seien deutlich gestiegen und in den nächsten zwei Monaten ist mit weiteren Kostensprüngen zu rechnen: Zum einen steigt zum 1. Dezember die CO 2 -Besteuerung der Maut um 83,2 Prozent. Die Abgabe verteuert sich von 19 Cent je Kilometer um weitere 15,8 Cent. Dann gibt es zum 1. Januar noch eine CO 2 -Besteuerung der Kraftstoffe. All diese Kosten werden am Ende beim Kunden und schließlich beim Konsumenten landen.

Aber das Unternehmen Langanke ist schon seit vielen Jahren am Markt und ist stürmische Zeiten gewohnt. Nach wie vor habe man hervorragende Mitarbeiter und ein gutes Geschäft. Eine Stelle für einen Berufskraftfahrer ist aktuell noch frei.

