Emmerich: St.-Martinus-Stift freut sich über Rikscha-Fahrrad

Emmerich Die Emmericher Littgen-Stiftung spendete dem Caritas-Altenheim in Elten ein Dreirad. Das sind die Vorteile für weniger mobile Bewohner.

Das Eltener St.-Martinus-Stift freut sich über ein verspätetes Weihnachtsgeschenk der Friedrich-und-Johanna-Littgen-Stiftung aus Emmerich. Es handelt sich um ein neues Rikscha-Fahrrad, das die beiden Stiftungsvorstände Sascha Tück und Gregor Meenen jüngst dem Geschäftsführer des St.-Martinus-Stifts, Hans-Wilhelm Paeßens, und dem Pflegedienstleiter Henry Slagmeulen überreichten.

„Wir freuen uns sehr über die großzügige Spende der Littgen-Stiftung. So stellt das Rikscha-Fahrrad eine optimale Ergänzung zu unserem Spezialfahrrad für Rollstühle und unserem Paralleltandem dar“, sagt Hans-Wilhelm Paeßens. „Doch anders als bei dem Paralleltandem können wir mit der Rikscha nun auch weniger mobile Bewohner und Bewohnerinnen durch den Ort fahren“, ergänzt Henry Slagmeulen, der zu einer kurzen Probefahrt einlud.

Kraftvoller Elektromotor für Ausfahrten

Das neue Rikscha-Fahrrad hat Platz für zwei Personen. Dank des kraftvollen Elektromotors können ohne viel Mühe Ausfahrten durch den Emmericher Ortsteil gemacht werden. Schön ist auch, dass das Fahrrad über eine überdachte Kabine verfügt.

Nach der Übergabe tauschten sich Stiftungsvorstand und Geschäftsführung noch über die Geschichte des Hauses und die aktuellen Herausforderungen in der Altenhilfe aus. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit unseren Hilfen den Pflege- und Betreuungsalltag unterstützen können“, sagen Sascha Tück und Gregor Meenen, die damit auch noch einmal den Stiftungszweck in den Vordergrund rückten: die Förderung der Altenhilfe in Emmerich am Rhein.

