Emmerich: Stadt nennt Top 8 der nötigen Schulbaumaßnahmen

Emmerich Raumbedarf und moderne Konzepte: Für die Schulen in Emmerich sind Baumaßnahmen nötig. Die Verwaltung legt nun eine Priorisierung vor.

In den Emmericher Schulen besteht erheblicher Bedarf an Baumaßnahmen. Teils um mehr Raum zu schaffen, teils um den Bedürfnissen einer modernen Schule gerecht zu werden. Dem Schulausschuss wird in der öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 14. Dezember, 17 Uhr, im Ratssaal im Rathaus, eine Prioritätenliste mit Details zu den nötigen Maßnahmen vorgelegt, den die Politik zur Kenntnis nehmen soll. Das ist die Top 8 der Verwaltung:

1. Liebfrauenschule: Umsetzung Erweiterungsbau. Der politische Beschluss liegt vor, die Architekten sind bei der Planung der Baumaßnahmen. Ist das abgeschlossen, hat die Speelberger Schule ausreichend Platz und kann sich von den temporären Erweiterungen verabschieden.

2. Gesamtschule: Herrichtung des Gebäudes Grollscher Weg. Die Politik hat bekanntlich den großen Umbau des Standortes Grollscher Weg gestoppt, weil der Haushalt das im Moment nicht hergibt. Das hat aber zur Folge, dass die teils sehr alten Gebäudeteile saniert und angepasst werden müssen.

3. St. Georg-Schule, Standort Hüthum: Erweiterung. Hier sind die Schülerzahlen stark gestiegen. Ein Mehrbedarf von 660 m2 wurde angemeldet für zwei Mehrzweckräume samt Nebenräumen, vier Differenzierungsräumen, eine Schulbücherei, Mensa samt Küche, Lager, OGS-Verwaltung, Büro für stellvertretende Schulleitung und einen Raum für Lehrerarbeitsplätze. Auch eine mobile Zwischenlösung sei unumgänglich.

4. Michaelschule: Erweiterung. Die Praester Schule wird nun Jahr für Jahr die Zweizügigkeit wieder herstellen. Wegen der inzwischen nötigen Differenzierung werden rund 700 m2 gebraucht. Es fehlen zwei Mehrzweckräume samt Nebenräumen, vier Differenzierungsräumen, eine Schulbücherei, Mensaküche, Lager, Büro, Betreuungsflächen, ein Büro für die stellvertretende Schulleitung und die Schulsozialarbeit, ein Besprechungsraum und Flächen für Lehrerarbeitsplätze.

5. Rheinschule: Aufwertung Pausenhalle. Sie soll zu einem Unterrichts- und Betreuungsraum ausgebaut werden.

6. Willibrord-Gymnasium: Anpassung des Gebäudes. Hier sind noch Fragen offen. Nach der Rückkehr von G8 zur G9 (also wieder Abitur nach 13 Schuljahren) und die Entwicklung zur Ganztagsschule, bemühen sich Lehrer nun um eine Umwandlung zur Halbtagsschule. Dies ist zu klären, bevor die Raumplanung angegangen werden kann.

7. St. Georg-Schule, Standort Elten: Anpassung des Gebäudes. Der Standort wächst, hat aber noch genügend Platz. Die Mensa müsste ggf. angepasst werden; vor allem die Küche.

Der Treffpunkt Heilig-Geist ist inzwischen nicht mehr in der Hand der Kirche. Die Leegmeerschule ist hier nun heimisch. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

8. Leegmeerschule: Prüfung der Errichtung einer beantragten Bewegungshalle. Umfassende Erweiterungen inklusive des Ankaufs des Treffpunkts Heilig-Geist sind durchgeführt und abgeschlossen worden. Die Schulleitung beantragt nun die Errichtung einer Bewegungshalle. Der Bedarf wird erkannt, wird aber in der Priorisierung nun hinten angestellt.

Schönheitsreparaturen oder Instandhaltungen sind nicht Teil dieser Planung. Ausstehende Angaben des Landes NRW zu Mindeststandards und anderen Rahmenbedingungen könnten die Priorisierung nochmal ändern. Die Baumaßnahmen werden nicht strikt nacheinander abgearbeitet, teils laufen Planungen parallel, so die Verwaltung.

