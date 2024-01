Emmerich: Sternsinger kommen nur mit Anmeldung

Emmerich Bei der Sternsinger-Aktion der Gemeinde St. Christophorus Emmerich sind um die 60 Kinder aktiv. An welchen Tagen sie unterwegs sind.

Sternsinger-Aktion der Kirchengemeinde St. Christophorus findet wieder statt. Es werden insgesamt um die 60 aktive Kinder inklusive Begleitungen die Aktion ehrenamtlich durchführen.

Segenszettel für das Haus

Mit dem Segenszettel und dem Kreidezeichen 20*C+M+B+24 bringen die Mädchen und Jungen in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige den Segen: Christus Mansionem Benedicat (Christus segne dieses Haus) zu den Menschen. Gleichzeitig sammeln die Emmericher Sternsinger für benachteiligte Kinder in aller Welt und werden damit selbst zu einem wahren Segen. Das Motto der diesjährigen Sternsingeraktion 2024 lautet „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“.

Einholungsgottesdienst in Liebfrauen

Die Sternsingeraktion in der Gemeinde St. Christophorus findet an folgenden Terminen statt: Freitag, 5. Januar, ab 9 Uhr: Besuch der öffentlichen Institutionen, Firmen und Einrichtungen; Samstag, 6. Januar ab 10 Uhr: Besuch der angemeldeten Privathaushalte. Der Einholungsgottesdienst wird dann am Samstag, 6. Januar, um 17 Uhr in der Liebfrauen-Kirche in Speelberg gefeiert.

Anmeldung per Mail oder WhatsApp

Wer gerne den Segen von den Sternsingern persönlich zu Hause oder in der Firma, Institution erhalten möchte, meldet sich bitte bis zum 4. Januar 2024 an. Möglich ist dies per E-Mail an Mirjam Hamacher (hamacher-m@bistum-muenster.de) oder per WhatsApp an Mareike Hübbers 0172/7293341.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Emmerich / Rees / Isselburg