Emmerich: Sternsinger ziehen durch Elten und Hüthum

Elten/Hüthum Die Sternsinger ziehen im Januar durch Elten und Hüthum in Emmerich. Das Problem: Es werden noch Aktive für die Besuche gesucht.

Am Samstag, 6. Januar, startet in der Pfarrei St. Vitus Emmerich am Rhein, Gemeindebezirk St. Georg Hüthum und Borghees die diesjährige Sternsingeraktion. Dabei werden viele eifrige junge Leute benötigt, damit die Aktion erfolgreich verläuft und möglichst vielen Kindern in armen Ländern geholfen werden kann.

Das vorbereitende Treffen ist am Mittwoch, 3. Januar, um 15 Uhr im Pfarrzentrum am Koppelweg 2a. An diesem Tag erfahren die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen etwas darüber, worum es beim Sternsingen geht, lernen die Lieder und den Text für die Hausbesuche kennen; und erfahren auch etwas über das Land und die Kinder in Amazonien, für die gesammelt wird. In diesem Jahr lautet das Motto der Aktion: „Gemeinsam für unsere Erde – in Amazonien und weltweit“. Und natürlich steht die Anprobe der Gewänder und der anderen Kostüm-Teile auf dem Plan.

Menschen in der Gemeinde besuchen

Der große Sternsingertag ist dann am Samstag, 6. Januar, dieser beginnt um 9.30 Uhr in der St. Georg-Kirche mit einem gemeinsamen Aussendungsgottesdienst für die Sternsinger und danach geht es zu den Menschen in der Gemeinde.

Anmeldungen hierfür werden im Pfarrbüro Hüthum, Koppelweg 2a, 02822/70519, gerne entgegengenommen. Natürlich werden auch Mütter und Väter, Omas und Opas, oder ehemalige Sternsinger, die diese Aktion unterstützen und beispielsweise die Kinder bei den Hausbesuchen begleiten oder für die Außenbezirke Fahrdienste übernehmen, benötigt.

Sternsinger sind auch in Elten unterwegs

Am Freitag, 5. Januar, startet in den Gemeindebezirken St. Martinus Elten und St. Vitus Hochelten die diesjährige Sternsingeraktion. Auch hierfür werden noch Mitstreiter benötigt. Wer Interesse hat, kann sich gern melden unter 02828/902999) oder per Mail an j.miklis@t-online.de. Das sind die weiteren Termine der Sternsinger in Elten: Freitag, 5. Januar, um 13.30 Uhr, Üben und Anprobe der Gewänder im Pfarrhaus Bergstraße; um 14 Uhr: Aussendung am Martinus-Stift, dann Besuch der Menschen zu Hause; Samstag, 6. Januar: Besuche der Menschen zu Hause nach individuellem Plan der Gruppen; um 12.30 Uhr: Mittagessen im Pfarrheim (für alle); um 17.30 Uhr: gemeinsamer Abschluss der Sternsingeraktion in Verbindung mit der Messe in der St. Martinus-Kirche.

