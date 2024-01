Emmerich: Sturm und Hochwasser – Feuerwehr im Dauereinsatz

Wasser drang in den Keller eines Wohnhauses in Praest ein.

Praest/Elten Weiterhin wird die Feuerwehr Emmerich zu vollgelaufenen Kellern alarmiert. Welcher Einsatz wegen Sturm in Elten anstand.

Im neuen Jahr musste die Feuerwehr Emmerich am Rhein bisher täglich zu Einsätzen ausrücken.

So auch am Dienstagabend um 21.39 Uhr. Hier wurde die Einheit Elten in die Bergstraße zu einem Sturmschaden gerufen. Durch den starken Wind hat sich an einem Baugerüst die Plane etwas gelöst. Um diese zu sichern, wurde die Drehleiter hinzugerufen. Mit Hilfe der Drehleiter konnte die Plane entfernt werden. Der Einsatz dauerte 45 Minuten.

Die Plane an einem Baugerüst an der Bergstraße in Elten hatte sich etwas gelöst. Foto: Freiwillige Feuerwehr Emmerich

Keller steht 50 Zentimeter unter Wasser

Am Mitwoch rückte dann die Einheit Vrasselt um 9.04 Uhr zu einem Wasserschaden auf die Sulenstrasse im Ortsteil Praest aus. Das nach wie vor hoch stehende Grundwasser drang auch hier in den Keller eines Wohnhauses und setzte diesen gut 50 Zentimeter unter Wasser. Mittels zweier Tauchpumpen konnten die Kameraden Abhilfe schaffen, ehe man die Einsatzstelle nach gut vier Stunden an den Eigentümer übergeben konnte.

