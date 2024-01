Emmerich: Teilstück der Reeser Straße wird verengt

In diesem Bereich der Reeser Straße wird die Fahrbahn verengt.

Emmerich Die L7 auf Höhe des entstehenden neuen Gewerbekomplexes in Emmerich wird auf eine Fahrspur verengt. Wann die Maßnahme startet.

Voraussichtlich ab Montag, 8. Januar 2024 wird die L7/Reeser Straße auf Höhe des entstehenden neuen Gewerbekomplexes auf eine Fahrspur verengt. Der Verkehr wird mittels Baustellenampel geregelt. Grund für die Sperrung sind umfangreiche Kanalanschlussarbeiten für das neue Gebäude. Die Baustelle soll in drei bis vier Wochen abschlossen sein.

Beschilderung angepasst

Der Rad- und Gehweg auf rechten Seite stadtauswärts wird in Höhe der Baustelle vollständig gesperrt sein. Radfahrer und Fußgänger werden gebeten, auf den gegenüberliegenden Rad- und Gehweg auszuweichen. Aus diesem Grund wird die Beschilderung so angepasst, dass es auch Radfahrern gestattet ist, vom Bahnhof bis hinter die Baustelle den Radweg in entgegengesetzter Richtung zu befahren.

