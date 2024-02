Emmerich: Telefonsprechstunde mit Chefarzt Dr. Resul Toprak

Resul Toprak, Chefarzt Altersmedizin am Marien-Hospital Wesel und St. Willibrord-Spital Emmerich.

Emmerich Dr. Resul Toprak, in Emmnerich Chefarzt der Altersmedizin, beantwortet Fragen zu Schwindel, Schlaganfall, Demenz und weiteren Themen.

Direkter Draht zum Spezialisten: Resul Toprak, Chefarzt der Kliniken für Altersmedizin und Frührehabilitation sowohl am Marien-Hospital Wesel als auch am St. Willibrord-Spital Emmerich, hält am Mittwoch, 21. Februar, von 14 bis 16 Uhr eine Telefon-Sprechstunde. Der Chefarzt ist unter der Telefonnummer 0281 104-60016 erreichbar.

Er beantwortet Fragen zu Aspekten der Altersmedizin und -traumatologie, zum Beispiel Akuterkrankungen im Alter, etwa Schwindel, Schlaganfall, Verletzungen im Alter, Impfungen im Alter, Sturzgefahr, Demenz und Rehabilitation.

Individual-Beratung

Der Vorteil für die Anrufer ist, dass sie eine Individualberatung erhalten und ganz persönliche Fragen zu ihrem Krankheitsbild stellen können. Resul Toprak ist gebürtiger Türke und bietet auch Gespräche in seiner Muttersprache an.

Professionelle Teams

Der Chefarzt formuliert den Ansatz seiner Tätigkeit so: „Nicht dem Leben mehr Tage geben, sondern den Tagen mehr Leben.“ Im Marien-Hospital besteht die Möglichkeit einer frührehabilitativen Komplextherapie mit dem Ziel, den Patienten weiterhin ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Darum kümmern sich in beiden Krankenhäusern professionelle Teams aus Ärzten, speziell ausgebildeten Pflegekräften, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Psychologen, Logopäden und dem Sozialdienst.

