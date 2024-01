Emmerich: Theater-Workshop hat noch Platz für Kids

2021 wurde die Kulturscheune am Schlösschen Borghees offiziell eröffnet.

Emmerich Der kostenlose Workshop „Theater Grenzenlos“ läuft beim TIK im Schlösschen Borghees schon. Noch können Interessierte dazu stoßen.

Interessierte Kids im Alter von zehn bis 14 Jahren haben jetzt noch die Möglichkeit, sich für diesen Workshop anzumelden und teilzunehmen. In der Kulturscheune am Schlösschen Borghees, Hüthumer Straße 180, hat der Workshop „Theater Grenzenlos“ im Rahmen der Aktion Kulturrucksack 2024 schon begonnen.

Wer in aufregende Welten eintauchen, seine Kreativität entfesseln und auf der Bühne glänzen möchte, ist in diesem Theaterprojekt genau richtig. Zum Hauptdarsteller seiner eigenen Abenteuer werden, der Theaterworkshop macht es möglich. Gemeinsam wird ein Theaterstück erarbeitet und sich mit dem Thema Umwelt und Klimawandel befasst. Zum Abschluss steht eine eigene Theateraufführung an.

So meldet man sich an

Der Workshop läuft noch bis zum 2. Juli jeweils dienstags von 16 bis 17.30 Uhr. Anmelden können sich die interessierten Kids sowohl über das TIK Figuren- und Marionettentheater, info@tik-emmerich.de, 02822/51639, 0162/8601612, als auch über den Workshopleiter Janis Krebbers, jansiskrebbers@gmx.de, 0157/35584877. Die Teilnahme an diesem Workshop ist für die Teilnehmer*innen kostenlos. Die Aktion Kulturrucksack wird vom Land NRW gefördert.

