Die Polizei berichtet von einem Unfall in Emmerich.

Polizeibericht Emmerich: Unfall am Grollscher Weg mit Radfahrerin

Emmerich Die Kreis Klever Polizei berichtet von einem Unfall an der Ecke Grollscher Weg ´s-Heerenberger Straße in Emmerich. Das war passiert.

Am Donnerstag, 21. Donnerstag, gegen 14.30 Uhr kam es auf dem Grollscher Weg zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 45-jährigen Radfahrerin und einem 29 Jahre alten Autofahrer. Der 29-Jährige war mit seinem Citroën C4 auf der ´s-Heerenberger Straße unterwegs. Als er nach links in den Grollscher Weg abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit der entgegenkommenden Radfahrerin. Die 45-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Sie suchte anschließend selbstständig einen Arzt auf, so die Polizei.

