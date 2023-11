Polizeibericht Emmerich: Unfallflucht am Borgheeser Weg – Schaden am Haus

Emmerich Am Borgheeser Weg in Emmerich kam es am Mittwochmittag zu einer Unfallflucht. Die Kreis Klever Polizei bittet um Hinweise.

Am Mittwoch, 22. November, kam es zwischen 12 und 14 Uhr am Borgheeser Weg in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden ein Aluminiumblech beschädigt, welches an einer Hauswand angebracht ist. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

