Emmerich: Unfallflucht am Neumarkt – Polizei sucht Zeugen

Emmerich Am Neumarkt in Emmerich wurde ein Renault Zoe beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Hier melden sich Zeugen.

Am Mittwoch, 27. Dezember, zwischen 18.20 und 19.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz am Neumarkt in Emmerich einen schwarzen Renault Zoe. Die Halterin stellte einen frischen Unfallschaden an der Front des Wagens fest und wandte sich an die Polizei. Der Unfallverursacher hatte sich pflichtwidrig entfernt.

Zeugenhinweise zum Unfallhergang oder Unfallverursacher nimmt die Polizei Emmerich unter Telefon 02833/7830 entgegen.

