Emmerich: Unfallflucht an der Bahnhofstraße – Zeugen gesucht

Am Montag, 20. November 2023, kam es zwischen 10.30 und 11.30 Uhr an der Bahnhofstraße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 54-jährige Frau aus Emmerich hatte einen roten Audi A6 auf dem Parkplatz eines Discounters an der genannten Örtlichkeit abgestellt und musste nach Ihrer Rückkehr zum Fahrzeug, Beschädigungen am hinteren linken Radkasten auf der Fahrerseite feststellen.

Unfallverursacher flüchtete vom Parkplatz

Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen.

